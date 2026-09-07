Αντίποινα της Μόσχας στο Βερολίνο: Κλείνει το γερμανικό προξενείο και το ινστιτούτο Γκέτε

Το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και το ινστιτούτο Γκέτε κλείνει η Μόσχα ως αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe-Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.