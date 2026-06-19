Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 34χρονος που κατηγορείται για τον εκβιασμό του 13χρονου στον Βόλο με λεία 370.000 ευρώ

Στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με τέσσερις ανήλικους μετά από εκβιασμό.

Ο συλληφθείς βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ενώ η μητέρα του 13χρονου στην κατάθεσή της ενώπιον της έδρας ανέφερε, ότι αρχικά είχαν χαθεί από το σπίτι 70.000 ευρώ, και στη συνέχεια η οικογένειά της απευθύνθηκε στην Αστυνομία όταν χάθηκαν άλλες 300.000€.

Στην κατάθεσή της, η μητέρα του 13χρονου ανέφερε, ότι ο γιος της δεχόταν ψυχολογικό εκβιασμό και απειλές από τους φερόμενους εκβιαστές, πως θα έκαναν κακό στον ίδιο και την οικογένειά του.

Με βάση αυτή την κατάθεση το δικαστήριο έκρινε, ότι προκύπτουν ζητήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, και δήλωσε αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης, την οποία παρέπεμψε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας.

Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.