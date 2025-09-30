Aντίδραση ΓΣΕΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο – Επιστολή στη Νίκη Κεραμέως

Στην απόσυρση όλων των άρθρων που περιέχουν διατάξεις οι οποίες σχετίζονται με τη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και την ετήσια άδεια αναψυχής των εργαζομένων, από το εργασιακό νομοσχέδιο , επιμένει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία κατέθεσε στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως,.

Μεταξύ άλλων στο εν λόγω κείμενο η Συνομοσπονδία επεναλαμβάνει τη διαφωνία της με τη ρύθμιση του νόμου που επιτρέπει την 13ωρη ημερήσια εργασία στον ίδιο εργοδότη

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «παρά το γεγονός ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν προ πολλού δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και έχουν θέσει στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, που υποστηρίζει και η ΓΣΕΕ, ωστόσο, το προωθούμενο ΣχΝ έρχεται να αποσαθρώσει και αυτά ακόμη τα ελάχιστα όρια προστασίας, κανονικοποιώντας, μεταξύ άλλων, την 13ωρη ημερήσια εργασία στον ίδιο εργοδότη, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διαλύοντας κάθε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους».

Στη σχετική ανακοίνωση προστίθεται πως για την Συνομοσπονδία, «είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι ρυθμίσεις, για τις οποίες απαιτεί την απόσυρσή τους και προχωρά στην αυριανή 24ωρη γενική απεργία, επιδεινώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και ενισχύουν το μοντέλο της ελαστικής και απροστάτευτης εργασίας».

Το κείμενο με τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ επί του σχεδίου νόμου:

Επιστολή ΓΣΕΕ