Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη

Στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρέθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έπεσε η αυλαία στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν τη λύση, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «για να εκφράσουν οι πολίτες στην κάλπη την πραγματική άποψη που έχουν για την επταετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς, είπε ότι ο πρωθυπουργός δεν πείθει πλέον κανέναν, είναι καθρέπτης της δικής του πολιτικής.

«Ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε επτά χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy paste δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. Επτά χρόνια είναι αρκετά», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορέσει να μείνει για καιρό ακόμα γαντζωμένος στην πρωθυπουργική καρέκλα. Η εικόνα των δελφίνων στο συνέδριο αλλά και οι ηχηρές απουσίες το επιβεβαιώνουν», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Καθημερινά παλεύουμε ενάντια και στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας δεν είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέα κόμματα δήθεν ότι θα σώσουν το λαό μας», σχολίασε η Παρασκευή Δάγκα εκ μέρους του ΚΚΕ.

Ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να ζητά «τρίτη θητεία» όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς, παρά μόνο στα δικά του παιδιά (μετακλητούς και «χρυσοκάνθαρες γαλάζιες ακρίδες»), σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η απαίτηση του λοιπόν για τρίτη θητεία, την ώρα που ο ίδιος χαρακτηρίζει τον Αύγουστο «ορόσημο» λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδεικνύει ότι στο μυαλό του πρωθυπουργού δεν είναι οι επόμενες γενιές, αλλά μόνον οι επόμενες εκλογές, για αυτό και τάζει στους πάντες τα πάντα», προσθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ένας ανασφαλής και αυτοαναφορικός πρωθυπουργός προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να κρατηθεί στην εξουσία, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νίκη.