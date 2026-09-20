Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση Μητσοτάκη – «Ο Πρωθυπουργός βλέπει της αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις υποβαθμίσεις της Eurostat»

Σφοδρές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα στοιχεία που επικαλείται ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και το κατά πόσο οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: «Θυμάται τις αναβαθμίσεις, ξεχνά τις υποβαθμίσεις»

Έντονη είναι η αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη στα στοιχεία που παραθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι «θυμάται τις αναβαθμίσεις», αλλά «ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat» που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν επί των ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, θέτοντας στο επίκεντρο την πραγματική εικόνα της οικονομίας και το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Όπως υποστηρίζει, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα βρίσκεται «στον πάτο της Ευρώπης» τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας όσο και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

ΚΚΕ: «Αναποδογυρίζει την πραγματικότητα»

Στο στόχαστρο του ΚΚΕ μπαίνει επίσης η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το κόμμα να τον κατηγορεί ότι «αναποδογυρίζει την πραγματικότητα».

Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως «στήριξη» των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Παράλληλα, το ΚΚΕ καλεί τον κ. Μητσοτάκη, αντί για την αναφορά στην παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, να προχωρήσει, όπως σημειώνει, στο «αυτονόητο»: να βάλει πλαφόν στις τιμές της χονδρικής και της λιανικής και να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το κόμμα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η ανάρτηση θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Σκληρή είναι και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να αποτελεί «προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα πυρά του στην κυβερνητική παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, αντιπαραβάλλοντας τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την οικονομία με την ανάγκη, όπως υποστηρίζει, για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση από τη μία πλευρά παρουσιάζει θετική εικόνα για την οικονομία και από την άλλη ανακοινώνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει την αύξηση του κόστους ζωής στις κυβερνητικές επιλογές και υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή συνδέεται με τη δημιουργία «υπερπλεονασμάτων υπέρ των ολιγαρχών».

Ελληνική Λύση: «Καταστροφική ενεργειακή πολιτική»

Στο ζήτημα της ενέργειας επικεντρώνει τη δική της αντίδραση η Ελληνική Λύση. Το κόμμα κάνει λόγο για «καταστροφική ενεργειακή πολιτική» με ευθύνη, όπως υποστηρίζει, της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελληνική Λύση συνδέει την ενεργειακή πολιτική με το αυξημένο κόστος που επωμίζονται οι πολίτες και υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για μέτρα στήριξης δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δήθεν μέτρα κι αν εξαγγείλεις, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες».