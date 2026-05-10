Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση Μητσοτάκη: «Πρόχειρο excel» και «εικονική πραγματικότητα επιτελικού κράτους»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η νέα κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με ΣΥΡΙΖΑ‑ΠΣ και ΠΑΣΟΚ‑Κίνημα Αλλαγής να εξαπολύουν πυρά, κατηγορώντας τον για ωραιοποίηση της πραγματικότητας και αποσιώπηση κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του επιτελικού κράτους».

«Αφού ο πρωθυπουργός παραθέτει αριθμούς για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, οφείλει να απαντήσει πόσο είναι το συνολικό αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος, ώστε να αξιολογηθεί η πραγματική αποτελεσματικότητα της πολιτικής του»,τονίζει στην ανακοίνωση και προσθέτει: «Η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τι προτίθεται να κάνει για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, κατηγορώντας την ότι απορρίπτει «ιδεοληπτικά» τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Επαναφέρει τις προτάσεις για προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, περιορισμό ευθύνης εγγυητών και αυστηρές ποινές για καταχρηστικές πρακτικές των servicers.

Ο κ. Τσουκαλάς επικαλείται και τη δήλωση του πρώην προέδρου του ΣτΕ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, ο οποίος –όπως υπενθυμίζει– ανέφερε ότι η επιλογή των στόχων των παρακολουθήσεων «δεν μπορεί να οργανωθεί από ιδιώτη» και ότι πρώτη φορά είδε «ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου».

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι διαφορετικά θα πρέπει να εξηγήσει «αν θεωρεί και τον κ. Μενουδάκο μέρος κάποιας συνομωσίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού με πρόχειρο excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων.

Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ‑ΠΣ υποστηρίζει ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού «μοιάζει πλέον με πρόχειρο excel δράσεων των υπουργείων», αλλά χωρίς αναφορά στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Παρά τη μνεία στις μητέρες, δεν παρουσιάζεται κανένα σχέδιο για στήριξη νέων γυναικών, οικογένειας και δημογραφικού, ενώ «οι δείκτες της τελευταίας οκταετίας δείχνουν βήματα προς τα πίσω».

Δεν απαντάται πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ούτε γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει «50% υψηλότερος» από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρωθυπουργός «σιωπά» για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στις ελληνικές ακτές, με το κόμμα να κάνει λόγο για «σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας» και «ανεπάρκεια της κυβέρνησης».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «πανηγυρίζει» για τον νόμο του ΥΠΕΝ, ενώ η χώρα έμεινε 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας, χάνοντας φθηνό πράσινο ρεύμα που «θα κάλυπτε 800.000 νοικοκυριά για έναν χρόνο».

Καταγγέλλει την αύξηση 20% της δόμησης στις περιοχές Natura 2000, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην περιβαλλοντική κληρονομιά.

Επιρρίπτει ευθύνες για την κατάσταση των σιδηροδρόμων και την αποκοπή της Βόρειας Ελλάδας.

Σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν σχολίασε τα δημοσιεύματα για τις νέες εξελίξεις στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει –σύμφωνα με πληροφορίες– τέταρτη δικογραφία.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ‑ΠΣ αναφέρεται στη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Realnews, υποστηρίζοντας ότι «ο άνθρωπος που συνδέθηκε με το μεγαλύτερο θεσμικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης εμφανίζεται ως ήρωας που “τα πήρε όλα πάνω του”», ενώ «σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα υπήρχε θεσμική λογοδοσία».