“Αντίδοτο” στο άγχος το μαγνήσιο: Τι πρέπει να ξέρετε

“Το μαγνήσιο είναι ένα βασικό στοιχείο που χρειάζεται το σώμα μας. Είναι το κλειδί για πολλαπλές βιολογικές διεργασίες όπως η λειτουργία των κυττάρων και η χρήση ενέργειας”, λέει ο ψυχίατρος δρ. Joseph Austerman, συνεργάτης της cleveland Clinic.

Ως συμπλήρωμα, ορισμένα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου για υπέρταση. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα για άτομα με διαβήτη τύπου 2. Και έχουν γίνει μελέτες που εξετάζουν τα οφέλη του μαγνησίου για πολλά ακόμα, από τη θεραπεία της ημικρανίας έως την COVID-19.

Αλλά όσον την ψυχική υγεία, θα μπορούσε πραγματικά το μαγνήσιο να βοηθήσει στην μείωση του άγχους; Από νευρολογικής άποψης, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το μαγνήσιο μπορεί να είναι ωφέλιμο για τη διαχείριση του άγχους και του στρες, αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Πριν σκεφτείτε να το πάρετε, δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε όσον αφορά το μαγνήσιο και το άγχος.

Γιατί το μαγνήσιο είναι καλό για τη διαχείριση του άγχους

Μεταξύ άλλων, το μαγνήσιο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στο άγχος με διάφορους τρόπους. Αλλά πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα συμπληρώματα όπως το μαγνήσιο δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική φροντίδα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό σας για το άγχος σας και ποια άλλα βήματα πρέπει να κάνετε για να διαχειριστείτε τα συμπτώματά σας, καθώς άλλες θεραπείες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από το μαγνήσιο.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το μαγνήσιο και πώς μπορεί να βοηθήσει με το άγχος:

Ρυθμίζει τα επίπεδα κορτιζόλης

Το μαγνήσιο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην εξομάλυνση των επιπέδων κορτιζόλης, γνωστής και ως “ορμόνης του στρες”. “Η κορτιζόλη είναι πολύ σημαντική για το οξύ στρες, αλλά σε περιόδους χρόνιου στρες, επιδεινώνει σημαντικά την κατάθλιψη και το άγχος”, προειδοποιεί ο δρ. Austerman.

Με άλλα λόγια, το υπερβολικό άγχος, άρα και η κορτιζόλη, μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματά σας. Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει την επίδραση που έχει το μαγνήσιο στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Το μαγνήσιο μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το υπερβολικό άγχος μειώνοντας ή μπλοκάροντας τις νευροενδοκρινικές οδούς που στέλνουν την κορτιζόλη στον εγκέφαλο.

Εξισορροπεί τους νευροδιαβιβαστές

Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των υπερφορτωμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. Οι νευροδιαβιβαστές χρησιμεύουν σαν “διακόπτες” ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του εγκεφάλου: όταν αγχώνεστε, ανάβουν και όταν ηρεμήσετε, σβήνουν.

“Όταν πάρα πολλοί από τους διακόπτες σας είναι ενεργοποιημένοι, τα νεύρα σας είναι σε υπερδιέγερση, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε άγχος ή ακόμη και κατάθλιψη, ειδικά στα κέντρα συναισθηματικού ελέγχου του εγκεφάλου”, εξηγεί ο δρ. Austerman. Ο εγκέφαλος κρατά αυτούς τους διακόπτες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ισορροπημένους έχοντας δύο τύπους νευροδιαβιβαστών: ο πρώτος διεγείρει τα νεύρα (διεγερτικοί), ενώ ο άλλος τα αναστέλλει ή τα μπλοκάρει (ανασταλτικοί).

“Οι διακόπτες ενεργοποίησης είναι το νευροχημικό που ονομάζεται γλουταμικό. Και ο διακόπτης απενεργοποίησης είναι ένα νευροχημικό που ονομάζεται γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), το οποίο είναι επίσης η δίοδος του άγχους”, λέει ο ίδιος.

Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στο να μην “ανάβουν” όλοι οι νευροδιαβιβαστές μας ταυτόχρονα και πολύ συχνά και επιδεινώσουν το άγχος. Σύμφωνα με τον δρ. Austerman, μαγνήσιο το πετυχαίνει αυτό αμβλύνοντας την απελευθέρωση του γλουταμικού και βοηθώντας στην απελευθέρωση του GABA, του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή.

“Κατά έναν τρόπο, το μαγνήσιο μιμείται αυτό που κάνουν ορισμένα από τα φάρμακα για το άγχος”, λέει ο δρ. Austerman.

Μαγνήσιο από τη διατροφή

Πριν δοκιμάσετε ένα συμπλήρωμα, προσπαθήστε να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σας σε μαγνήσιο με φυσικό τρόπο μέσω της διατροφής. Το σώμα σας μπορεί να απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά από τις πηγές τροφίμων έναντι των συμπληρωμάτων, γι’ αυτό προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο, όπως ξηρούς καρπούς, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά και φυλλώδη λαχανικά.

Παρενέργειες υπερβολικής ποσότητας μαγνησίου στον οργανισμό

Ειδικά με τα συμπληρώματα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ποσότητες που παίρνετε και πότε αυτές είναι υπερβολικές. Είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα υπερβολικής ποσότητας μαγνησίου στο σώμα από τα συμπληρώματα.

Μερικά από αυτά τα συμπτώματα είναι: