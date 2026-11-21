Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θέτει όρια στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

«Η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας εγκυμονεί κινδύνους και η θέσπιση κανόνων και προστατευτικών δικλείδων είναι αναγκαία για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και συνολικά για την προστασία της αγοράς εργασίας. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και παράλληλα θεσπίζει ανθρώπινη εποπτεία της αλγοριθμικής διαχείρισης στις πλατφόρμες, βάζοντας σαφή όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ακόμη ένα μέτρο προστασίας των εργαζομένων, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις» τίθενται κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλοντας ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και η αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στα δικαιώματά τους. Επίσης, ενισχύονται οι μηχανισμοί εφαρμογής και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών ελέγχου, δικαστικής προστασίας και αποκατάστασης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το νομοσχέδιο δομείται σε δύο συνολικά άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αλγοριθμική διαχείριση. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην αγορά εργασίας. Οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν σημαντικά τη διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας και επιβάλλουν ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εργασιακή κατάσταση. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των απασχολούμενων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν ουσιωδώς την εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ευρύτερα στη βελτίωση των όρων εργασίας όσων απασχολούνται σε πλατφόρμες και στην ενίσχυση προστασίας αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, α) επιδιώκεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος απασχόλησης των προσώπων που παρέχουν εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, β) η βελτίωση της διαφάνειας στην παροχή υπηρεσιών μέσω ψηφιακών πλατφορμών και γ) η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Απασχόλησης για την καταγραφή των εργαζομένων που απασχολούνται στις πλατφόρμες. Το Μητρώο Απασχόλησης προβλέπεται να είναι διασυνδεδεμένο με τα μητρώα του υπουργείου Μετανάστευσης για την καλύτερη καταγραφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα.

Συνολικά, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών, το οποίο θα ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, θα προάγει τη διαφάνεια και τη δίκαιη μεταχείριση και θα συμβάλει στη διαχείριση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και επιπλέον διατάξεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Ειδικότερα, προβλέπει τη βελτίωση κάλυψης της ασφαλιστικής ικανότητας παιδιών κοντά στην ενηλικίωση, εισάγοντας τρεις νέες προβλέψεις, με στόχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική προστασία τους, ιδίως κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία.

Επίσης, καθιστά πιο εύκολη την πρόσβαση σε γονική άδεια και άδεια φροντιστή, ενώ προβλέπει συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ασφαλισμένες μητέρες στον ΕΔΟΕΑΠ.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από τις 5 Νοεμβρίου μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ προηγήθηκε και εκτενής διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους εργαζομένων και επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού σχολίων τους.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=864c6d88-0143-4b84-8cbf-b508017ac2ca