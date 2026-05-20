Ανώτατος Διοικητής ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Συνολικά 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν από την Ευρώπη, επιβεβαίωσε ο αμερικανός στρατηγός και Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων περικοπών δυνάμεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο στρατηγός τόνισε επίσης πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα έχουν ενισχύσει αισθητά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες από το 2022 και μετά.

Ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα στην Ευρώπη, με τη συνεχή υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία προσαρμογής.