Ανώτατος αξιωματούχος κυβέρνησης Τραμπ: Δεν θα δοθούν χρήματα στην Τεχεράνη μέχρι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της

Μια συμφωνία που διαμορφώνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι «βασισμένη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων» και η Τεχεράνη δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία έως ότου εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράνπεριλαμβάνει διατάξεις για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον τερματισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων από την Τεχεράνη.

Ο αξιωματούχος περιέγραψε τους ακόλουθους όρους, στους οποίους, όπως ανέφερε, το Ιράν είχε συμφωνήσει:

· Το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί

· Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα καταργηθεί

· Κανένα από τα χρήματα του Ιράν δεν θα αποδεσμευτεί έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

· Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό

· Δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων από το Ιράν

Αξιωματούχοι του Ιράν είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα υπογράψουν συμφωνία χωρίς την αποδέσμευση των κεφαλαίων και αρνήθηκαν επανειλημμένα να δεσμευτούν σχετικά με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν είχαν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχόταν να παραχωρήσει τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και ότι η συμφωνία θα απαιτούσε την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν.

Πηγή: CNN