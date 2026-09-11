Άνοιξε νωρίτερα τον προεκλογικό “χορό” στη Θεσσαλονίκη o Πέτρος Λεκάκης

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει βγάλει αυτές τις ημέρες κλιμάκια σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία ενόψει της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη όμως κάποιος φαίνεται ότι αποφάσισε να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Ο λόγος για τον Πέτρο Λεκάκη, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας μάζεψε φίλους, πολιτικούς συνοδοιπόρους και ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του σε χώρο στο κέντρο της πόλης. Και, παρά τη ζέστη και την ουσιαστικά απαγορευτική κίνηση των ημερών, ο χώρος γέμισε ασφυκτικά. Μας λένε μάλιστα ότι η προσέλευση ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Δεν ήθελε εξέδρα, βαριές ομιλίες και τυπικό κομματικό σκηνικό. «Ήθελα να δω τον κόσμο, να μιλήσουμε και να ζητήσω τη βοήθειά σας», φέρεται να είπε, εξηγώντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται και στην κινητοποίηση ενόψει της ανόδου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Μόνο που στην πολιτική, εκτός από αυτά που λέγονται, μετρούν συνήθως και όσα καταλαβαίνουν οι παρόντες. Γιατί στα λίγα λεπτά που μίλησε, ο Λεκάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη κυβερνητικής αλλαγής, στη Θεσσαλονίκη και στην ανάγκη ισχυρότερης εκπροσώπησής της. Και κάπου εκεί η «χαλαρή συνάντηση φίλων» άρχισε να θυμίζει αρκετά μια πρώτη, άτυπη πολιτική συγκέντρωση.

Η υποψηφιότητά του στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν έχει φυσικά ακόμη ανακοινωθεί — αυτό θα συμβεί όταν το ΠΑΣΟΚ καταρτίσει τα ψηφοδέλτιά του. Στη Θεσσαλονίκη, όμως, λίγοι αμφιβάλλουν ότι ο ίδιος προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο. Είχε άλλωστε κατέβει και το 2023, ενώ διατηρεί ισχυρό δίκτυο σχέσεων στο κέντρο της πόλης και στον αυτοδιοικητικό χώρο. Οπότε, αν η ΔΕΘ σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της πολιτικής σεζόν, ο Λεκάκης μάλλον αποφάσισε φέτος να ανοίξει λίγο νωρίτερα τον χορό. Και από κόσμο, τουλάχιστον στην πρώτη αυτή δοκιμή, δεν πήγε άσχημα.