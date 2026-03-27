Άνοιξε η πλατφόρμα για το Voucher των750 ευρώ – Πώς θα επιλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης

Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους ενταγμένους στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων του προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, η λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων είναι αναρτημένη στο ΠΣ voucher στον σύνδεσμο:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/training-program/program-selection/front/

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της μεγάλης συμμετοχής, πολλοί δικαιούχοι αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα κατά τη σύνδεση και την επιλογή του προγράμματος,

Η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή.

Συνεπώς, η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς, μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.).