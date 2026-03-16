Άνοιξε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 – Τι να προσέξετε

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026, για τα εισοδήματα του 2025 και οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και τις 15 Ιουλίου για να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρεωστική, μηδενική ή πιστωτική) θα εμφανίζεται αυτόματα τη στιγμή της οριστικής υποβολής.

Όσοι σπεύσουν να υποβάλουν πιο νωρίς την δήλωση, μπορούν να τύχουν μεγαλύτερης έκπτωσης στο ποσό πληρωμής (έως 4% αντί 2%) σε περίπτωση που εκδοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό -και εφόσον επιλέξουν να προβούν σε ολική εξόφληση στην πρώτη προθεσμία.

Συγκεκριμένα, μέχρι 31 Ιουλίου πρέπει να γίνει η πληρωμή της 1ης δόσεως ή και ολόκληρης της οφειλής φόρου, εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο άνοιξε η πλατφόρμα και για τις δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ.

Οδηγός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Εκτός από το έντυπο Ε1 το οποίο υποβάλλουν όλοι οι υπόχρεοι, φορολογούμενοι οι οποίοι το 2025 απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να υποβάλουν πρώτα και τα έντυπα Ε2 ή Ε3 αντιστοίχως.

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε νέο πρακτικό οδηγό για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν και υποχρέωση υποβολής Ε2 («Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων») παρέχοντας διευκρινίσεις σε κρίσιμα σημεία.

Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες αναφέρουν ποιοι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Ε2 και ποιοι όχι, πώς συμπληρώνεται αριθμός παροχής ρεύματος αν δεν υπάρχει σύνδεση (πχ σε αγροτεμάχια ή θέσεις στάθμευσης), πώς δηλώνονται ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί προκειμένου να μην φορολογηθούν, πώς υποβάλλουν δήλωση οι ανήλικοι, πώς δηλώνονται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις -ή και πότε αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται στο Ε2 αλλά στο Ε3.