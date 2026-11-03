Άνοιγμα Τσακαλωτου από τη Θεσσαλονίκη

Ως ένα ευρύτερο άνοιγμα στον χώρο της Αριστεράς μπορεί να ερμηνευτεί η τοποθέτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για το στεγαστικό είπε πως ως αριστερά πρέπει να διαθέτουμε κόμματα και συνδικάτα ώστε να υπάρξει αντίσταση στις πρακτικές της κυβέρνησης.

” Να αναδείξουμε ως αριστερά τα ζητήματα για τα οποία παλεύουμε. Και αυτοί που παλεύουμε έχουμε κοινούς εχθρούς. Άρα θα πρέπει να έχουμε και κοινούς πολιτικούς αγώνες ” , τόνισε ο πρώην υπουργός Οικονομικών. Επιχειρώντας μια ακτινογραφία της Ελληνικής πραγματικότητας ανέφερε πως το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει πολύ άσχημα, το ένα τρίτο ναι μεν τα καταφέρνει αλλά με άγχος και το υπόλοιπο υπόλοιπο ένα τρίτο τα πηγαίνει καλά. Επισήμανε πως από το 2019 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την εξουσία έχει φτιάξει το δικό του κοινωνικό μπλοκ. ” Όταν τον ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ για τα ακριβά ενοίκια η απάντηση του ήταν πως αυτά τα χρήματα κάποιοι τα παίρνουν.

Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό μπλοκ που ο κ. Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει “, εξήγησε ο κ. Τσακαλώτος. Πρόσθεσε δε πως στην Ελλάδα τα κινήματα για το στεγαστικό είναι αδύναμα, ωστόσο τελευταία αποκτούν ζωή. Στην εκδήλωση βρέθηκαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ το μέλος της νομαρχιακής επιτροπής Ρικάρντο Χειρ. Στην εκδήλωση μίλησαν η Μαρία Καραγιάννη, αρχιτεκτόνισσα – πολεοδόμος, ο Γιάννης Αντωνιάδης, δικηγόρος, και η Μέριτς Οζγκιουνές, σύμβουλος στεγαστικής πολιτικής. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σταυρούλα Πουλημένη.

ΣΤ.ΑΛ.