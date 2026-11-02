Ανοίγει ξανά η έρευνα για τη δολοφονία του Πιερ Πάολο Παζολίνι – Αναζητούνται απαντήσεις 51 έτη μετά

Πέντε δεκαετίες μετά από τη δολοφονία που συγκλόνισε τον κόσμο, βγαίνει ξανά από το συρτάρι η έρευνα για τον θάνατο του ασυμβίβαστου Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι .

Εντολή για να ανοίξει ξανά η έρευνα δόθηκε από την Εισαγγελία της Ρώμης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν άγνωστοι, μέχρι σήμερα, ηθικοί αυτουργοί, εντολοδόχοι της δολοφονίας του Ιταλού διανοούμενου.

Καθώς την 1η Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν 51 χρόνια από τη δολοφονία του στην Όστια, ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης, η χώρα οφείλει απαντήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει μέσα από την τέχνη του.

Την σχετική αναφορά, με αίτημα πραγματοποίησης νέων ερευνών, κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν ανέλαβε την υπεράσπιση ξαδέλφου του ποιητή.

Σε δηλώσεις του, ο Ματσιόνι τόνισε ότι «η δικαστική απόφαση που παρουσίαζε ως μόνο δράστη τον Τζουζέπε Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και 18 χρόνια από σειρά αποδείξεων οι οποίες προέκυψαν απ’ τις περαιτέρω έρευνες και εγκληματολογικά ευρήματα».

Νέα στοιχεία: Σε νεοφασιστικές οργανώσεις οι εντολοδόχοι

«Η νέα μας αναφορά, βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που συλλέξαμε. Ελπίζουμε η εισαγγελία της Ρώμης να καταφέρει, επιτέλους, να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλούμε, παράλληλα, να πουν ό,τι γνωρίζουν όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν την σιωπή» ανέφερε ο Ιταλός δικηγόρος.

Όπως υπογραμμίζουν αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη, οφείλεται σε πολιτικά κίνητρα και ότι οι εντολοδότες της ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.