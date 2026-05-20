Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ: Εγκρίθηκε η διάλυση της Κνεσέτ

Πρόταση της αντιπολίτευσης για τη διάλυση του σώματος ενέκρινε το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) με ψήφους 53-0, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες εκλογές.

Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην επιτροπή, όπου θα καθοριστεί η ημερομηνία των εκλογών, ενώ για την τελική έγκριση θα χρειαστούν ακόμα δύο ψηφοφορίες που απαιτούν πλειοψηφία 61 από τα 120 μέλη της Κνεσέτ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε από τη βουλευτή Πνίνα Ταμάνο-Σάτα και τον πρόεδρο του κόμματος «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντς.

Η ψηφοφορία έρχεται λίγες ώρες αφότου οι νομοθέτες ενέκριναν ομόφωνα ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού, το οποίο επίσης υπερψηφίστηκε, συγκεντρώνοντας συνολικά 110 ψήφους υπέρ στην ολομέλεια, χωρίς καμία αρνητική ψήφο ή αποχή.

«Αυτή είναι η αρχή του τέλους. Αυτή η αποτυχημένη κυβέρνηση θα πάει σπίτι αργά ή γρήγορα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκαντς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που προωθεί ο Γκάντς, οι εκλογές θα διεξαχθούν ακριβώς 90 ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου. Το νομοσχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού δεν καθορίζει ημερομηνία, αλλά ορίζει ότι αυτή θα οριστεί από την Επιτροπή της Βουλής της Κνεσέτ τουλάχιστον τρεις μήνες από την τελική έγκριση της νομοθεσίας.

Προωθώντας το δικό της αυτόνομο νομοσχέδιο, η αντιπολίτευση διασφαλίζει ότι η διαδικασία για τις κάλπες θα προχωρήσει, ακόμη και αν ο κυβερνητικός συνασπισμός υπαναχωρήσει ή προσπαθήσει να παγώσει το δικό του νομοσχέδιο.

Το Ισραήλ οδηγείται σε πρόωρες εκλογές εξαιτία του ζητήματος της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων Εβραίων (Χαρεντί). Τα υπερορθόδοξα κόμματα απέσυραν τη στήριξή τους από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, επειδή ο κυβερνητικός συνασπισμός απέτυχε να ψηφίσει νόμο που να κατοχυρώνει τη μόνιμη εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική στράτευση.