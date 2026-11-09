Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα – Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για φέτος το επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 30% και στις ορεινές περιοχές μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ. Η προκαταβολή θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και το συνολικό ποσό των 225 εκατ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος θέρμανσης. Έτσι, προβλέπονται:

* 380 ευρώ για το ρεύμα

* 360 ευρώ για τα πέλετ

* 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση

* 325 ευρώ για το φυσικό αέριο

* 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη μπλε κηροζίνη και το υγραέριο

Το ποσό που θα λάβει τελικά κάθε δικαιούχος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού αναφοράς με τον συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών που αντιστοιχεί στον οικισμό της κύριας κατοικίας του.

Το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 1.040 ευρώ. Για τους οικισμούς όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το πλαφόν να ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ. Σε περιοχές με συντελεστή 1,2 και άνω, προστίθεται επιπλέον προσαύξηση 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό του επιδόματος στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος του επιδόματος θα εξαρτηθεί από την περιοχή, το καύσιμο, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν.

Τι αγορές πρέπει να έχουν γίνει

Το επίδομα δίνεται για αγορές καυσίμου ή ενέργειας από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης η αρχή μετράει από τις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η διάθεσή του. Για τα καυσόξυλα και τα πέλετ οι αγορές μετράνε ήδη από την 1η Ιουνίου 2026.

Για να πάρει κάποιος ολόκληρο το ποσό, οι αγορές πρέπει να αξίζουν τουλάχιστον το διπλάσιο του επιδόματος που του αναλογεί. Αν δικαιούται 500 ευρώ, χρειάζονται αγορές 1.000 ευρώ. Αν ο καταναλωτής δεν φτάνει το όριο, παίρνει το μισό της αξίας των αγορών του, και πάλι όχι λιγότερο από 100 ευρώ. Στο πετρέλαιο η αξία υπολογίζεται με τιμή 1,56 ευρώ το λίτρο, όχι με την τιμή που πληρώθηκε.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα μπορούν να ζητήσουν άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, εν διαστάσει και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Δεν έχει σημασία αν είναι ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή δωρεάν παραχωρημένο.

Για τους έγγαμους δικαιούχος είναι εκείνος που υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Εάν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας από τους δύο.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπολογίζονται με βάση τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 και την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 2026.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του. Από αυτό εξαιρούνται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων που δηλώνουν εξαρτώμενα παιδιά, προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση ως μονογονεϊκών οικογενειών, εφόσον τα παιδιά δεν εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση του άλλου γονέα.

Πώς κάνετε αίτηση

Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, από την πύλη myAADE, με τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδρομή είναι Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Θα δηλώσετε:

ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό εξαρτώμενων παιδιών

τον αριθμό παροχής ρεύματος και την ταχυδρομική διεύθυνση της κύριας κατοικίας

αν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, ενοικιασμένο ή δωρεάν παραχωρημένο (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)

αν είναι σε πολυκατοικία

το καύσιμο ή την ενέργεια που θέλετε να επιδοτηθεί

Το email και το τηλέφωνο τα παίρνει αυτόματα η πλατφόρμα από το myAADE.

Πότε πληρώνεται

Έως 23 Δεκεμβρίου 2026: προκαταβολή. Όσοι πήραν επίδομα πέρυσι λαμβάνουν το 60% του περσινού ποσού, με αύξηση 30%. Οι νέοι δικαιούχοι παίρνουν το 50% του ποσού που τους αναλογεί, επίσης με αύξηση 30%. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ.

Έως 28 Μαΐου 2027: το υπόλοιπο ποσό, με βάση τις αγορές σας και αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή. Αν το σύνολο μένει κάτω από 100 ευρώ, η διαφορά συμπληρώνεται έως 31 Μαΐου.

Έως 30 Ιουλίου 2027: συμπληρωματική πληρωμή, μόνο για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ρεύμα.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Αν απορριφθεί η αίτηση

Όποιος απορριφθεί ή πάρει λιγότερα από όσα περίμενε μπορεί να ζητήσει επανεξέταση έως τις 31 Αυγούστου 2027, από το my1521, στη διαδρομή Επιδόματα και Ενισχύσεις —> Ενισχύσεις Νοικοκυριών —> Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση. Να έχετε υπόψη ότι όποιος δηλώσει ψευδή στοιχεία αποκλείεται από το επίδομα στο μέλλον, και ό,τι έχει εισπράξει αχρεωστήτως του καταλογίζεται. Το ποσό συμψηφίζεται με το επίδομα των δύο επόμενων χειμώνων και, αν μείνει υπόλοιπο, εισπράττεται κανονικά.

Χρειάζεται, τέλος, προσοχή στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση. Όσοι υποβάλουν ψευδή στοιχεία αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος σε μελλοντικές περιόδους. Εάν έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιούνται, η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του. Το ποσό που καταλογίζεται συμψηφίζεται με το επίδομα των δύο επόμενων χειμερινών περιόδων και, εφόσον παραμείνει ανεξόφλητο υπόλοιπο, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο.