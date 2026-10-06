Ανοιχτό το Κρεμλίνο σε τριμερή Πούτιν–Τραμπ–Σι στη σύνοδο του APEC στην Κίνα

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στους Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC) στην Κίνα.

Τη σχετική πρόθεση εξέφρασε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν καθοριστεί πρακτικές λεπτομέρειες.

«Η Ρωσία θα ενδιαφερόταν για μια πιθανή τριμερή συνάντηση», ανέφερε ο Ουσακόφ, χωρίς να διευκρινίσει εάν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές διαβουλεύσεις με την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Δεν έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ότι η Κίνα, ως διοργανώτρια της συνόδου, θα διαμορφώσει το τελικό πρόγραμμα των συναντήσεων και εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο για συνομιλίες μεταξύ των τριών ηγετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η οργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης, ούτε έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη θεματολογία. Η Μόσχα είχε αναφερθεί και τον Σεπτέμβριο στο ενδεχόμενο τριμερούς επαφής, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη συμφωνία.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου η σύνοδος

Η σύνοδος των ηγετών του APEC θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας. Στον οργανισμό συμμετέχουν 21 οικονομίες της περιοχής Ασίας–Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία.

Μια κοινή συνάντηση των Πούτιν, Τραμπ και Σι θα είχε ιδιαίτερη διπλωματική βαρύτητα, καθώς θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και συζητήσεων για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.