Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν: Πρόταση για συνάντηση και άμεσες συνομιλίες

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον άμεσο τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης μέσα από μια διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος.

«Όταν ανήλθατε στην εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σας έβλεπαν θετικά. Έτσι ήταν τα πράγματα. Αλλά αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν», γράφει στην αρχή της επιστολή του ο Ζελένσκι για να συμπληρώσει στη συνέχεια με την προειδοποίηση:

«Τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα drones μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιούμε επισκέφθηκαν τα εγκαίνια του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, καλύπτοντας απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή η απόσταση δεν αποτελεί το όριο των δυνατοτήτων μας.».

«Χθες, έλαβα μια αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Για άλλη μια φορά, ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες Ρώσους στρατιώτες.», αναφέρει στη συνέχεια.

«Αλλά εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό», σημειώνει υποβάλλοντας την πρόταση.

Αρκετά με τον πόλεμο

Και συνεχίζει ο ουκρανός πρόεδρος συνεχίζοντας με την πρότασή του:

«Η επιλογή είναι δική σου τώρα. Αρκετά με τον πόλεμο. Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί.

Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουν απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους.

Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω άμεσης εμπλοκής μεταξύ ημών — και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση».