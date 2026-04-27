Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που μειώνουν τον κίνδυνο σύμφωνα με την επιστήμη

Νέα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι η άνοια δεν αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης, αλλά σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Αν και η ηλικία παραμένει ο κυριότερος παράγοντας, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της εγκεφαλικής υγείας.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η κυρία Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) συνοψίζουν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της καθημερινότητας στην πρόληψη.

Πολυπαραγοντική νόσος με ρίζες στον τρόπο ζωής

Η άνοια, με συχνότερη μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ, δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Η εμφάνισή της συνδέεται με ένα σύνολο παραγόντων που δρουν αθροιστικά με την πάροδο του χρόνου. Πέρα από τη γενετική προδιάθεση, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι καθημερινές επιλογές, όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η ποιότητα του ύπνου και η κοινωνική επαφή.

Η σημασία της καρδιαγγειακής υγείας

Η υγεία της καρδιάς και των αγγείων αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας. Παθήσεις όπως η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, η αθηροσκλήρωση, αλλά και συνήθεις όπως το κάπνισμα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Η μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου επηρεάζει κρίσιμες λειτουργίες, όπως η μνήμη και η συγκέντρωση, γεγονός που εξηγεί γιατί η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων συνδέεται άμεσα με την πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Βάρος, χοληστερόλη και διαβήτης

Η παχυσαρκία, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, κυρίως μέσω της σχέσης της με τον διαβήτη και την καρδιοπάθεια. Παράλληλα, η αυξημένη χοληστερόλη έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ αργότερα στη ζωή. Η ρύθμιση του σακχάρου, η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση φαίνεται να συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γνωστικής επιδείνωσης.

Διατροφή και εγκέφαλος

Η διατροφή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εγκεφαλική υγεία. Η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, γλυκών, αλκοόλ και πρόχειρου φαγητού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Αντίθετα, μία διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και μούρα φαίνεται να υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία. Ωστόσο, ακόμη και η υπερφαγία, ακόμη και σε υγιεινές τροφές, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα.

Η συμβολή της άσκησης

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και επιβαρύνει παράλληλα άλλους παράγοντες, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης. Ακόμη και ήπιας έντασης δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή η κηπουρική, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη, εφόσον υπάρχει συνέπεια.

Ύπνος και εγκεφαλική λειτουργία

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Διαταραχές ύπνου, συχνές αφυπνίσεις και χρόνια έλλειψη ξεκούρασης έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Η διατήρηση σταθερού ωραρίου, η αποφυγή καφεΐνης και οθονών πριν τον ύπνο και η δημιουργία μιας χαλαρωτικής ρουτίνας μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου.

Κοινωνική απομόνωση και ψυχική υγεία

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για άνοια. Το αίσθημα ουσιαστικής σύνδεσης με άλλους ανθρώπους φαίνεται να έχει προστατευτική δράση. Παράλληλα, η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο, γεγονός που καθιστά σημαντική την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή της.

Περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, το κάπνισμα και η απώλεια ακοής συγκαταλέγονται στους παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας. Επιπλέον, η μειωμένη όσφρηση σε μεγαλύτερη ηλικία ενδέχεται να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι.

Η προστασία της εγκεφαλικής υγείας ξεκινά πολύ πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος, η κοινωνική δραστηριότητα και η αποφυγή καπνίσματος , μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου άνοιας.