Άνοδος στο πετρέλαιο – Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν «καλύτερα να κινηθεί» εν μέσω αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αναλυτές επεσήμαναν τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για τον Ιούλιο ενισχύεται κατά 1,71% στα 111,13 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο αυξάνεται κατά 2,08%, στα 107,61 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο του μήνα.

Η προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια ειρηνευτική συμφωνία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανέναρξη ένοπλης σύγκρουσης.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή ότι «για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα τους μείνει τίποτα», προσθέτοντας ότι «ο χρόνος είναι ουσιαστικός».

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν, με την Τεχεράνη να διατηρεί τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστό, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τον περιορισμό της πρόσβασης ιρανικών λιμανιών.

Πριν από την κρίση, σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν από το στενό.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), στην τελευταία μηνιαία του έκθεση, προειδοποίησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Όπως ανέφερε, «η ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών μπορεί να προμηνύει μελλοντικές αυξήσεις τιμών».

Σύμφωνα με έκθεση της UBS, τα αποθέματα θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα ιστορικά χαμηλά των 7,6 δισ. βαρελιών έως τα τέλη Μαΐου, εφόσον η ζήτηση πετρελαίου παραμείνει σταθερή σε μηνιαία βάση.