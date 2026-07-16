Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για 4η ημέρα λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για ευρύτερη σύγκρουση και πιθανές νέες διαταραχές στις ενεργειακές μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 0,4%, στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 0,5%, στα 80,02 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επιθέσεις επηρέασαν τις ροές μεταφοράς μέσω των Στενών του Χορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η τιμή του Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του έτους, εφόσον οι εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου παραμείνουν περιορισμένες.

Οι τιμές τώρα: