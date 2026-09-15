Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Άνοδο κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης, εξαπέλυσαν τη Δευτέρα νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, τα αραβικά κράτη του Κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε κατά 1,27%, στα 102,68 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές τώρα:

τιμή πετρελαίου Brendt τώρα

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

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