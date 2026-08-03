Άνοδος στις τιμές του χρυσού

Άνοδο καταγράφει ο χρυσός τη Δευτέρα, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου –μετά την απόφαση του Τραμπ να αποφύγει προσωρινά νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εν αναμονή μιας γρήγορης συμφωνίας– περιόρισε ελαφρώς τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 0,45% στα 4.060 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν οριακή άνοδο 0,1% στα 4.111 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στη spot αγορά ενισχύεται και αυτό 0,76% στα 58,10 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 0,8% στα 58,33 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός πραγματοποίησε μια αρκετά αισιόδοξη εκκίνηση στην εβδομάδα, ωστόσο τα κέρδη παραμένουν περιορισμένα λόγω της αβεβαιότητας στις αγορές πετρελαίου και στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα θετικό αλλά επιφυλακτικό ξεκίνημα για το πολύτιμο μέταλλο», επεσήμανε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στις εκθέσεις για την απασχόληση που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας (JOLTS), την έκθεση απασχόλησης της ADP, τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και την κρίσιμη έκθεση για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες (Nonfarm Payrolls – NFP).

«Οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που θα ωθήσει το πετρέλαιο υψηλότερα, ή μια ισχυρή μέτρηση για τις NFP που θα ενισχύσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Υπενθυμίζεται ότι τρία στελέχη της Fed που διαφοροποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής –τασσόμενα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων– εξέφρασαν την Παρασκευή την ανησυχία ότι, χωρίς μια άμεση αύξηση του κόστους βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο πληθωρισμός θα παραμείνει καθηλωμένος πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα ενισχύεται κατά 0,3%, φτάνοντας τα 1.650,63 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημειώνει κέρδη 1,29%, κλείνοντας στα 1.294,95 δολάρια.