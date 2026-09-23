Άνοδος στις ευρωαγορές μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές στο άνοιγμα της Τετάρτης, καθώς η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου – που προκλήθηκε από την επανέναρξη της λειτουργίας των αγωγών της Σαουδικής Αραβίας και τη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή – κατεύνασε τις ανησυχίες σχετικά με τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο της τάξης του 0,18% στις 643,95 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,05% στις 25.590,48 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου καταγράφει άνοδο της τάξης του 0,32% στις 10.742,41 μονάδες, όπως και ο CAC του Παρισιού κατά 0,32% στις 8.180,70 μονάδες, αλλά και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,31% στις 52.259,27 μονάδες.

Οι χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα ώθησης, αφού το Reuters ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον αγωγό Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones, με πιθανή επανέναρξη των αποστολών αργού από το σημαντικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, το Γιανμπού.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πλησιάζει, επικαλούμενος τις παρατεταμένες συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν στους όρους τους – συμπεριλαμβανομένης της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και των ναυτικών αποκλεισμών πριν από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ -, η διπλωματική δυναμική προσέφερε άμεση ανακούφιση στις ευρωπαϊκές μετοχές εταιρειών με υψηλή ενεργειακή ένταση. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα την Τετάρτη.

Ενισχύοντας το κλίμα ανάληψης κινδύνων, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ φτάνει στην Ουάσινγκτον αργότερα μέσα στη μέρα για διμερείς συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Πρόεδρο Τραμπ — η πρώτη του επίσκεψη στην πρωτεύουσα μετά από πάνω από μια δεκαετία. Οι επενδυτές εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι οι δύο χώρες θα παρατείνουν την εκεχειρία στον τομέα των δασμών και θα διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.