Άνοδος στις ευρωαγορές

Σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα αρχικά κέρδη, τερμάτισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με οδηγό τον κλάδο των commodities και κυρίως την ενέργεια και τα μέταλλα, με φόντο την άνοδο του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,58% με κλείσιμο στις 646,93 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 1,24% στις 10.716,97 μονάδες, αγγίζοντας για λίγο υψηλό τετραμήνου. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE 250 σημείωσε άνοδο 0,7%, κλείνοντας σε υψηλό τετραετίας.

Οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων έκαναν άλμα 4,5%, καθώς οι τιμές του χρυσού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης βιομηχανικών μετάλλων σημείωσαν επίσης άνοδο 1,9%. Ο τομέας της ενέργειας σημείωσε άνοδο 1,4%, ακολουθώντας το ράλι στο πετρέλαιο, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι απειλές των Χούθι στην Υεμένη θα διαταράξουν τις κρίσιμες για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι βρετανικές τράπεζες κέρδισαν 1,7%, με την HSBC να καταγράφει άνοδο 2,1%.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 έκλεισε στις 8.437,89 μονάδες με κέρδη 0,89%.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κέρδισε 0,37% στις 1.100,81 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε άνοδο 0,97% στις 52.792,04 μονάδες ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35έκλεισε στις 19.571,30 μονάδες με κέρδη 0,99%.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της αεροπορικής εταιρείας easyJet έκανε βουτιά 11,8% αφότου το Reuters ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει αναθεώρηση των κανόνων περί ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιρειών, μια κίνηση που θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσφορές από τις ΗΠΑ για την εξαγορά της εταιρείας.

Η μετοχή της Airbus σημείωσε νωρίτερα άνοδο 7% μετά την ανακοίνωση ενός προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και την παρουσίαση νέων μεσοπρόθεσμων στόχων.

Στο πετρέλαιο, η τιμή του Brent κινείται ανοδικά κοντά στα 93,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI διαπραγματεύεται στα 86,5 δολ./βαρέλι.