Άνοδος πάνω από τα 90 δολάρια για το πετρέλαιο

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για διακοπές στην προσφορά, μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο νησί Λαράκ την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο 4,81% στα 90,26 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει κέρδη της τάξης του 2,12% στα 85,17 δολάρια το βαρέλι.

Σε ανακοίνωσή της η CENTCOM υποστήριξε ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένη και ακριβή επιχείρηση εναντίον δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν νάρκες και συνιστούσαν άμεση απειλή στα Στενά του Ορμούζ. Ουσιαστικά, το Ιράν δημιούργησε την απειλή και ο αμερικανικός στρατός την εξουδετέρωσε, προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες ναυτικούς, την εμπορική ναυτιλία και την απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου».

Λίγο μετά την αμερικανική επιχείρηση, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ.

Στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, το IRGC ανέφερε ότι η συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και drones, την οποία χαρακτήρισε «Τιμωρία του Επιτιθέμενου», έπληξε τις αμερικανικές βάσεις King Hussein και Al Azraq.

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, μια βασική διαδρομή για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας, έχει διαταραχθεί σοβαρά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει πλέον συμπληρώσει έξι μήνες.

«Ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού θα παραμείνει και τα αποθέματα πετρελαίου θα συνεχίσουν να εξαντλούνται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής της PVM Oil Associates, προσθέτοντας ότι «η ιρανική κρίση έχει πιθανώς αλλάξει το status quo όσον αφορά την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

«Οι αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια διυλιστική ικανότητα, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά επίπεδα», ανέφερε η Goldman σε σημείωμά της.