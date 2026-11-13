Άνοδος για τον χρυσό μετά το χαμηλό ενός έτους

Άνοδο σημειώνει ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς εμφανίστηκαν αγοραστές που εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές, μετά την υποχώρηση του πολύτιμου μετάλλου σε χαμηλό άνω του ενός έτους στην προηγούμενη συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 1%, στα 3.915,31 δολάρια ανά ουγγιά, αν και σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει απώλειες 3,5%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 0,9%, στα 3.919,60 δολάρια.

«Η σημερινή κίνηση μοιάζει περισσότερο με προσαρμογή θέσεων, δεδομένου ότι αρκετοί βραχυπρόθεσμοι δείκτες δυναμικής είχαν φτάσει σε εξαιρετικά υπερπουλημένα επίπεδα μετά τη δραματική πτώση της Πέμπτης», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγορών στην OANDA.

«Ένας βραχυπρόθεσμος παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τον χρυσό θα ήταν μια αιφνίδια μεταστροφή στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η οποία θα μπορούσε να επιβραδύνει την άνοδο του δολαρίου», πρόσθεσε.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε την Πέμπτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εν μέσω των εξασθενημένων ελπίδων για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό και διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Οι αγορές εκτιμούν σε ποσοστό 89% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η πιθανότητα για μεγαλύτερη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης διαμορφώνεται στο 11%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποφέρει τόκο, περιορίζοντας την ελκυστικότητά του για τους επενδυτές.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα επιδιώκει να περιορίσει τον υψηλό πληθωρισμό σε μια κατά τα άλλα υγιή οικονομία.

Στο μεταξύ, στοιχεία έδειξαν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα που συνάδουν με μια σταθερή αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στις αγορές αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 13:30 GMT.