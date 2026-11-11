Άνοδος για τις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τετάρτης, ωθώντας τον δείκτη αναφοράς STOXX 600 μια ανάσα μακριά από ιστορικό υψηλό, καθώς η ανθεκτική περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων και η ανακούφιση από την ισχυρή ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ αντιστάθμισαν την παρατεταμένη ανησυχία για μια «επιθετική» αναπροσαρμογή των προσδοκιών σχετικά με τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κερδίζει κατά 0,69% στις 662,88 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο κατά 0,93% στις 26.636,64 μονάδες όπως και ο FTSE 100 του Λονδίνου κατά 0,86% στις 10.844,03 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού κερδίζει κατά 0,82% στις 8.346,11 μονάδες όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,60% στις 52.066,5 μονάδες.

Με τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη να έχουν πλέον δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, οι ισχυροί ισολογισμοί των εταιρειών έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό την πρόσφατη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων και ενέργειας, δίνοντας στους θεσμικούς επενδυτές την αυτοπεποίθηση να διατηρήσουν τα κεφάλαιά τους επενδυμένα στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Κύριος μοχλός της ανόδου των ευρωπαϊκών αγορών την Τετάρτη ήταν μια σαφής ανάκαμψη ανακούφισης σε ολόκληρο τον τεχνολογικό τομέα, η οποία πυροδοτήθηκε από τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο αμερικανικός πάροχος υπηρεσιών cloud computing CoreWeave.

Θεωρούμενη ως κρίσιμο βαρόμετρο για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η CoreWeave είχε πρόσφατα βρεθεί στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών σχετικά με το χρέος που συνδέεται με την AI και τη βιωσιμότητα των υποδομών.

Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα καλύτερα από τα αναμενόμενα και συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες cloud της, με αποτέλεσμα να μετριαστούν άμεσα οι φόβοι για επικείμενη επιβράδυνση των δαπανών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών και επιχειρηματικού λογισμικού σημείωσαν άνοδο ως αποτέλεσμα αυτής της θετικής εξέλιξης, με τις BE Semiconductor και ASM International να σημειώνουν άνοδο άνω του 4% η καθεμία, ενώ οι ASML και STMicroelectronics σημείωσαν άνοδο άνω του 3% η καθεμία.

Οι αγορές αφομοιώνουν τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στις ΗΠΑ και τις φήμες για αύξηση 50 μονάδων βάσης

Τα τμήματα συναλλαγών πέρασαν τη συνεδρίαση αφομοιώνοντας τις επιπτώσεις της έκθεσης για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ της Τρίτης, ο οποίος αποδείχθηκε υψηλότερος από το αναμενόμενο.

Τα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό κατέστρεψαν οριστικά τις ελπίδες για άμεση χαλάρωση των διατλαντικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, εδραιώνοντας σταθερά τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, ο συνδυασμός των επίμονων βασικών τιμών καταναλωτή και της εντυπωσιακής έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα έχει οδηγήσει ένα τμήμα των επενδυτών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος να αναρωτηθούν αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα αναγκαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας δραστικής αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης, προκειμένου να μετριάσει την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση.