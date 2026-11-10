Άνοδος για τις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης, πλησιάζοντας σιγά-σιγά ένα νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η παρατεταμένη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανακούφισε τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των ευρωπαϊκών εταιρειών, εν όψει της πολυαναμενόμενης έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο κατά 0,92% στις 662,55 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει κατά 1,03% στις 26.536,8 μονάδες, όπως και ο FTSE 100 του Λονδίνου κατά 0,53% στις 10.840,08 μονάδες. Άνοδο καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 1,03% στις 8.318,03 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 1,13% στις 51.981,5 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου αναφοράς σημείωσαν περαιτέρω πτώση 1,85% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στα 90,88 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και πέφτοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου αποτέλεσε άμεσο θετικό θεμελιώδες παράγοντα για τον δείκτη STOXX 600, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν αργότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο θα δείξει αύξηση των τιμών με μέτριο ρυθμό, οι οποίες όμως θα παραμείνουν αρκετά υψηλές ώστε να δικαιολογήσουν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Μετά την εντυπωσιακή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, οι αγορές σταθερού εισοδήματος αναπροσαρμόσανε δραστικά τις προβλέψεις για την πορεία της κεντρικής τράπεζας μέχρι το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 84% για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 74% της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch

Οι CoreWeave και Anthropic θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία της AI

Πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, τα ευρωπαϊκά τμήματα συναλλαγών παρακολουθούν στενά μια επικείμενη σειρά δοκιμασιών στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ, προκειμένου να εκτιμήσουν την ανθεκτικότητα του επενδυτικού κύκλου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά την πολιτικά καθοδηγούμενη πτώση της περασμένης εβδομάδας στον παγκόσμιο κλάδο των ημιαγωγών και του λογισμικού, οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εκθέσεις κερδών που αναμένεται να δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα από σημαντικούς παίκτες στον τομέα των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσιών cloud computing CoreWeave, θα λειτουργήσουν ως άμεσο βαρόμετρο της εταιρικής ζήτησης και της ανησυχίας των επενδυτών.

Επιπλέον, τα χρηματιστηριακά γραφεία προσβλέπουν στην επικείμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic.

Καθώς το ρυθμιστικό περιβάλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται υπό εντατική εξέταση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η πολυαναμενόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο διαμορφώνεται ως καθοριστική δοκιμασία της εμπιστοσύνης των παγκόσμιων επενδυτών στην εμπορική βιωσιμότητα και στα όρια αποτίμησης των πλατφορμών γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.