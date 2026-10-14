Άνοδος για τις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τετάρτης, καθώς οι ισχυρές προβλέψεις για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου από τον «κολοσσό» της κατασκευής ημιαγωγών ASMLαναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, βοηθώντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αμφισβητήσουν τη σκληρή ρητορική της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εν όψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο κατά 0,34% στις 637,14 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,27% στις 25.327,19 μονάδες, όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατά 0,06% στις 10.656,95 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,47% στις 7.864,42 μονάδες όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,31% στις 50.211,99 μονάδες.

Άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου χάρη στις προβλέψεις της ASML για τις πωλήσεις του 4ου τριμήνου

Η ASML, εταιρεία με μεγάλη επιρροή, σημείωσε άνοδο 1,6% αφού ο προμηθευτής με έδρα το Veldhoven προέβλεψε καθαρές πωλήσεις για το τέταρτο τρίμηνο πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς, επικαλούμενος την αμείωτη ζήτηση για τα προηγμένα εργαλεία κατασκευής της, η οποία οφείλεται στην παγκόσμια επέκταση των κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ενώ η διοίκηση μείωσε ελαφρώς τις προοπτικές πωλήσεων για ολόκληρο το 2026, οι αναλυτές εστίασαν στην υποκείμενη δυναμική των παραγγελιών του 4ου τριμήνου και των κεφαλαιουχικών δαπανών για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, ωθώντας τις μετοχές άλλων εταιρειών ημιαγωγών, όπως την ASM International (άνοδος 1,5%), την BE Semiconductor (άνοδος 0,8%) και την Infineon Technologies (άνοδος 1,6%), προς τα πάνω.

Η Λαγκάρντ μεταθέτει το βάρος στο Παρίσι, μετριάζοντας τις εικασίες για παρέμβαση της ΕΚΤ

Η άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου σύνεβαλε τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες στο να αγνοήσουν οι επενδυτές τις απαισιόδοξες δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατέβασε το πήχη των προσδοκιών για στήριξη του ευρωπαϊκού χρέους από την κεντρική τράπεζα.

Μιλώντας στο Reuters στο περιθώριο των συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι «η πρωταρχική και πρώτη λύση βρίσκεται εδώ, στη Γαλλία», καλώντας ρητά τους νομοθέτες του Παρισιού να επιλύσουν τα χρέη τους μέσω αυστηρής εγχώριας δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Υποβαθμίζοντας τις εικασίες ότι η Φρανκφούρτη θα ενεργοποιήσει μέτρα έκτακτης ανάγκης —όπως το Μέσο Προστασίας της Μεταβίβασης (TPI)— για να περιορίσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι επενδυτές πρέπει να συνεχίσουν να αποτιμούν ένα αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου για τα γαλλικά OAT, καθώς το Παρίσι αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 5,4% του ΑΕΠ.

Παρά τα ενδοημερήσια κέρδη, η ευρύτερη τοποθέτηση χαρτοφυλακίων στα τμήματα συναλλαγών παρέμεινε συγκρατημένη εν όψει της επικείμενης ανακοίνωσης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) των ΗΠΑ.

Με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς να κυμαίνονται κοντά σε υψηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών, πάνω από το 5,20%, οι υπεύθυνοι μακροοικονομικής κατανομής παρακολουθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναζητώντας κρίσιμα σήματα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου.

Μια ένδειξη υψηλότερη από το αναμενόμενο θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων αυτόν τον μήνα, θέτοντας υπό δοκιμασία τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης των μετοχών παγκόσμιας ανάπτυξης.