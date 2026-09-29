Άνοδος για τις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τρίτης, υποστηριζόμενα από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, αν και η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων περιόρισαν τα κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει άνοδο της τάξης του 0,33% στις 640,78 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης κερδίζει κατά 0,23% στις 25.465,86 μονάδες, όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατά 0,55% στις 10.744,07 μονάδες. Ομοίως και ο CAC στο Παρίσι καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,21% στις 8.095,56 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,95% στις 52.253,5 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη άνοδο, αφού το Reuters ανέφερε ότι η Anthropic ποντάρει σε μεγάλο βαθμό στο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία και ότι οι επενδυτές θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση αυτής της επέκτασης. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ευρύτερα κέρδη της αγοράς περιορίστηκαν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η έλλειψη σημαντικής εξέλιξης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατήρησε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent στα 106 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και τα τελικά στοιχεία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Eυρωζώνη, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών, η Legrand σημείωσε άνοδο 5,8% μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των μεσοπρόθεσμων στόχων του γαλλικού ομίλου ηλεκτρικών και ψηφιακών υποδομών κτιρίων.