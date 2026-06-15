Άνοδος άνω του 2% για τον χρυσό

O χρυσός καταγράφει ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της μεταξύ τους σύγκρουσης.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 2,16%, φτάνοντας στα 4.3331,70 δολάρια ανά ουγγιά στο υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Ιουνίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν επίσης άνοδο 2%, διαμορφούμενα στα 4.325,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Την ίδια ώρα, το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό δεκαήμερου, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους επενδυτές που διακρατούν άλλα νομίσματα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση σχεδόν 5%.

«Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και το ασθενέστερο δολάριο, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης του γεωπολιτικού κινδύνου και της αναμενόμενης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, συμβάλλουν στη μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην KCM Trade.

«Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί τις ευνοϊκότερες συνθήκες για το πολύτιμο μέταλλο των τελευταίων εβδομάδων, αν και η διατήρησή τους θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ειρηνευτική συμφωνία θα αποδειχθεί ανθεκτική», πρόσθεσε.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει περίπου 20% από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές έχουν περιορίσει τις πιθανότητες αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο στο 47%, έναντι 69% την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε σχετικό σημείωμά της, η OCBC ανέφερε ότι «οι ανησυχίες για την υποτίμηση των νομισμάτων, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και ο συνεχιζόμενος γεωπολιτικός κατακερματισμός εξακολουθούν να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για χρυσό. Μια αποκλιμάκωση του ενεργειακού πληθωρισμού θα μπορούσε να επαναφέρει αυτά τα ζητήματα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος».

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού ενισχύεται κατά 3,1% στα 70,11 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα καταγράφει άνοδο 3,39% στα 1.770, 20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημειώνει κέρδη 3,29%, φτάνοντας στα 1.334 δολάρια ανά ουγγιά.