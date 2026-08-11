Άνοδος 3,3% στη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Άνοδο 3,3% εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη, με την άνοδο του Ιουνίου να ανέρχεται σε 1,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής διαμορφώθηκε στις 114,45 μονάδες, από 110,75 μονάδες το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3%. Πρόκειται μάλιστα για επιτάχυνση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν η βιομηχανική παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στην εικόνα του εξαμήνου είχε ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση, ενώ στη μεταποίηση καταγράφηκε άνοδος 2,4%. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη 9,7% παρουσίασαν τα ορυχεία και λατομεία, ενώ η παροχή νερού υποχώρησε κατά 1,7%.

Σε επίπεδο επιμέρους μεταποιητικών κλάδων, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η αύξηση στην κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, η οποία έφθασε το 30,3%, ενώ η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ενισχύθηκε κατά 16%. Αύξηση 13,1% σημειώθηκε στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ κατά 5,7% αυξήθηκε η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ιούνιος

Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, έναντι αύξησης 2,8% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Η άνοδος προήλθε από τη μεταποίηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, ο δείκτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε κατά 3,8%, τα ορυχεία και λατομεία κατά 3% και η παροχή νερού κατά 2,6%.

Μεταξύ των επιμέρους μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ξεχώρισε η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με άνοδο 17,9%, ενώ αύξηση 13,2% σημείωσε η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού και 13% η κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Στον αντίποδα, η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών κατέγραψε πτώση 37,3%.

Σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, πάντως, η εικόνα ήταν ασθενέστερη: ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 0,4% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να υποχωρεί κατά 4,3%, ενώ η μεταποίηση αυξήθηκε κατά 0,8%.