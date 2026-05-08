Ανοδικά το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Σκαρφαλώνει το πετρέλαιο την Παρασκευή, καθώς οι νέες συγκρούσεις ΗΠΑ – Ιράν περιορίζουν τις πιθανότητες οι δύο χώρες να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα οδηγεί στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent βρέθηκε να κερδίζει έως 2,9% προς τα 103 δολ. το βαρέλι, πριν περιορίσει τα κέρδη του, ενώ το αμερικανικό WTI πλησιάζει τα 96 δολ. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά από πυρά κατά τριών πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις, ενώ προειδοποίησε ότι “θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και με περισσότερη βία, στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία, ΓΡΗΓΟΡΑ”.

Η κυβέρνηση Τραμπ περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της για το άνοιγμα των Στενών με τους ηγέτες του Ιράν να μην έχουν δώσει κάποια ένδειξη για τις προθέσεις τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι παρά το τελευταίο επεισόδιο η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ.

Σε αυτό το κλίμα το Brent σημειώνει μικρές μεταβολές κοντά στα 101 δολ. το βαρέλι, ενώ το WTI Ιουνίου κερδίζει 0,8% στα 95,6 δολ. το βαρέλι.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι ο κόσμος χάνει 14 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα λόγω του πολέμου και ότι η αύξηση της παραγωγής μετά τη σύγκρουση θα είναι σταδιακή. Ο Φατίχ Μπιρόλ επανέλαβε επίσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Καναδά την Πέμπτη ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να λάβει περαιτέρω μέτρα, αφού τα μέλη του συμφώνησαν τον Μάρτιο να απελευθερώσουν 400 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα.