Ανοδικά τα ευρωχρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει την επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου, ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες και άλλους κλάδους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,61% στις 648,42 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,33% στις 25.424,31 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,67% στις 8.427,99 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει άνοδο 0,43% στις 10.782,45 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται κατά 0,96% στις 6.341,30 μονάδες, ο IBEX 35 στη Μαδρίτη καταγράφει άνοδο 1,04% στις 19.789,66 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,49% στις 52.054 μονάδες.

Η άνοδος των ευρωπαϊκών μετοχών έρχεται καθώς η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο οδηγεί σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και ενισχύει την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο.

Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει τις επιθέσεις εάν πράξει το ίδιο και η Ουάσινγκτον, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, εν μέσω ανησυχιών για την εξάντληση των αποθεμάτων πυραύλων και άλλου στρατιωτικού υλικού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά 6%, περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου να καταγράφουν απώλειες και να αποτελούν έναν από τους ελάχιστους κλάδους του STOXX 600 με πτωτική τάση.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου ταξιδίου και αναψυχής καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες. Η μετοχή της Lufthansa ενισχύεται κατά 3,7%, ενώ η μετοχή της IAG σημειώνει άνοδο 3,7% και η μετοχή της Ryanair ενισχύεται κατά 3,4%.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των Big Tech

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται αυτή την εβδομάδα στα τριμηνιαία αποτελέσματα κορυφαίων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η Meta Platforms, η Amazon και η Apple, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο το ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη έχει περαιτέρω περιθώρια ανόδου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, παράλληλα, και η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Η μετοχή της Vodafone ενισχύεται κατά 3,7%, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος αναβάθμισε τις προβλέψεις του μετά τη συμφωνία με τη Safaricom και ανακοίνωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματά του να διαμορφωθούν στο ανώτερο άκρο του αναθεωρημένου εύρους των εκτιμήσεών του.