Άννα Μπιθικώτση: Άνθρωποι της νύχτας είχαν απειλήσει τον πατέρα μου με όπλο για να μην τραγουδήσει στις συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη

Ένα άγνωστο περιστατικό από τη ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση αποκάλυψε η κόρη του. Η Άννα Μπιθικώτση θυμήθηκε πως άνθρωποι της νύχτας είχαν απειλήσει τον πατέρα της και σπουδαίο τραγουδιστή μπροστά στα μάτια της, βάζοντας ένα όπλο στον κρόταφό του, ώστε να μη συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η Άννα Μπιθικώτση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της 3ης Οκτωβρίου, και περιέγραψε το περιστατικό, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο βιβλίο που γράφει για τον πατέρα της. Όπως είπε: «Δεν έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό και το γράφω στο βιβλίο. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε με τον Μίκη και τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό και είχαμε μείνει οι δυο μας. Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες. Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει βοήθεια. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω; Τον είχαν ακουμπισμένο στη μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε “θα έρθεις για συναυλίες και δεν θα πας να τραγουδήσεις με τον Θεοδωράκη».

Φοβούμενη για τη ζωή του πατέρα της, η Άννα Μπιθικώτση πήρε κάτω από το στρώμα τα χρήματα της προκαταβολής που του είχαν δοθεί και τα παρέδωσε για να τον γλιτώσει. «Η μητέρα μου έλειπε. Του ζητούσαν τα λεφτά της προκαταβολής, έλεγε ότι δεν τα έχει και του έλεγαν “τώρα τα λεφτά ή θα σε καθαρίσω”. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, κοριτσάκι εγώ. Σηκώνω το στρώμα, γιατί ήξερα που ήταν τα χρήματα, βγαίνω έξω και τους λέω “σας παρακαλώ μη σκοτώσετε τον μπαμπά μου, πάρτε τα χρήματα”. Τότε του είπαν “Τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου”», κατέληξε