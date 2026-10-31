Άννα Καραμανλή: «Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο, διεθνή προορισμό πνευματικής αναζήτησης»

Τη συμβολή του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού στη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη υπογράμμισε η υφυπουργός Τουρισμού ‘Αννα Καραμανλή μιλώντας στην έναρξη των εργασιών του Ε’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο των εργασιών του βρίσκονται η ανάδειξη των Ιερών Μονών, των Ιερών Προσκυνημάτων και των προσκυνηματικών διαδρομών της Θράκης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μοναστηριακή κουζίνα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, πέραν των εκπροσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Θεοφίλεστος Επίσκοπος Μηδείας κ. Καλλίνικος, εκπρόσωπος των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης κ. Ευγένιος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορυτσάς Αναστάσιος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αλβανίας.

Παρέστησαν επίσης η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά και η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, Αικατερίνη Κοντουδάκη.

Στον χαιρετισμό της, η κυρία Καραμανλή επισήμανε ότι ο προσκυνηματικός τουρισμός αποτελεί προστιθέμενη αξία της ελληνικής τουριστικής προσφοράς και δίνει ευκαιρίες στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πνευματικό πλούτο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με την Εκκλησία και ειδικότερα με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων οργανωμένη ανάπτυξη και προβολή του προσκυνηματικού τουρισμού. Κοινός στόχος είναι η ανάδειξη των μοναστηριών, των ιερών ναών, των ιερών προσκυνημάτων και των θρησκευτικών μνημείων της Ελλάδας, με σεβασμό στον πνευματικό τους χαρακτήρα και στη διαχρονική τους αξία.

Αναφερόμενη στο έργο της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού, της οποίας προεδρεύει, η υφυπουργός σημείωσε ότι, σε συνεργασία με τις τρεις εν Ελλάδι Εκκλησίες, τα συναρμόδια Υπουργεία και τον ΕΟΤ, επιδιώκεται η ενίσχυση του προσκυνηματικού τουρισμού σε κάθε γωνιά της χώρας. «Στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο, διεθνή προορισμό πνευματικής αναζήτησης», επισήμανε με έμφαση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες της Θράκης, επισημαίνοντας ότι η θρησκευτική και πολιτιστική της κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και η παραδοσιακή φιλοξενία των κατοίκων της δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έδωσε δε έμφαση επίσης, στη μοναστηριακή κουζίνα και στα αυθεντικά μοναστηριακά προϊόντα, ως στοιχεία μιας ζωντανής παράδοσης που συνδυάζεται με προγραμματισμένες επισκέψεις σε ιστορικές μονές και προσκυνήματα της περιοχής.

Η υφυπουργός υπογράμμισε το γεγονός ότι ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες, να αναδείξει λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ταυτότητα κάθε τόπου.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές και ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίο διά του εκπροσώπου του Μητροπολίτη Προύσσης, κ. Ιωακείμ, τον φιλοξενούντα Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, κ. ‘Ανθιμο και τον γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου, πατέρα Σπυρίδωνα Κατραμάδο, για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων.