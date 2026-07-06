Άννα Ευθυμίου: «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να κρατήσει τους νέους της με καλές δουλειές και προοπτική»

Στον Βαγγέλη Παπαντώνη

Η Θεσσαλονίκη και οι προοπτικές της για τους νέους, η πορεία της αγοράς εργασίας, οι μισθοί και το κόστος ζωής, οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση και οι προκλήσεις του δημογραφικού βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεντευξης που παραχώρησε στην «Π» η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου.

Η κ. Ευθυμίου αναφέρεται στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στη Θεσσαλονίκη, στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού συστήματος και στις πολιτικές στήριξης της οικογένειας, ενώ απαντά και για τον δικό της ρόλο ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Κυρία Υπουργέ, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να χάνει νέους επιστήμονες και εργαζόμενους προς την Αθήνα και το εξωτερικό. Ποια μέτρα χρειάζονται ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει πόλος ποιοτικής απασχόλησης και όχι απλώς μια πόλη διέλευσης για τους νέους;

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να αποτελέσει έναν ισχυρό αναπτυξιακό πόλο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγική γεωγραφική θέση και ένα δυναμικό επιχειρηματικό καινοτόμο οικοσύστημα που εξελίσσεται διαρκώς.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτές της πόλης μας εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει επενδύσεις, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προγράμματα απασχόλησης και αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, συμβάλλει θεσμικά στην προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των logistics, οι οποίες δημιουργούν νέες προοπτικές για τους νέους επιστήμονες της πόλης μας.

Εκτός από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει την πόλη μας σε επίπεδο υποδομών με το μετρό, το flyover, καινούργια νοσοκομεία, καινούργιες σχολικές μονάδες. Οι υποδομές αυτές αποτελούν τη βάση τόσο για προσέλκυση επενδύσεων όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Είναι κρίσιμο και χρήσιμο οι νέοι να μπορούν να βρίσκουν εδώ ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ώστε να χτίζουν το μέλλον τους στον τόπο τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση στην Κυβέρνηση εργαζόμαστε με συνέπεια.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η ανεργία μειώνεται, ωστόσο πολλοί εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι μισθοί δεν επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Πιστεύετε ότι η αύξηση των μισθών ακολουθεί πραγματικά το κόστος ζωής ή χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις;

Η μείωση της ανεργίας αποτελεί αναμφίβολα μια πολύ σημαντική επιτυχία, καθώς σήμερα η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων δεκαετιών. Όμως, η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν αρκεί από μόνη της. Οι πολίτες δικαιολογημένα προσδοκούν καλύτερες αποδοχές και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, σε ποσοστό 41,5% από το 2019 σε ποσοστό 30%, στην ενίσχυση του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας και στη μείωση ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών. Οι αυξήσεις αυτές του κατώτατου και μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης είναι παραπάνω από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις που σωρευτικά αγγίζουν το 20%

Παράλληλα, η Κυβέρνηση, προωθεί πολιτικές που ενισχύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τον κοινωνικό διάλογο και την ποιοτική απασχόληση.

Σαφώς, αναγνωρίζουμε ότι οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να επηρεάζουν πολλά νοικοκυριά. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση δε σταματά εδώ. Είναι μια δυναμική προσπάθεια, ώστε η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους. Κάθε φορά που υπάρχει η δυνατότητα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους συμπολίτες μας.

Ως υφυπουργός αρμόδια για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, ποια είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα δουν οι πολίτες μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης στις συντάξεις και στον ΕΦΚΑ;

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που υλοποιούμε είναι ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης, με επίκεντρο το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, αλλά για μια βαθιά θεσμική αλλαγή που ενοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες του ασφαλιστικού συστήματος – από την ασφαλιστική ιστορία και τις εισφορές έως τις παροχές και τις συντάξεις – σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και διαλειτουργικό περιβάλλον.

Παράλληλα, έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει περισσότερες από 53 εκατομμύρια σελίδεςασφαλιστικού βίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι διαδικασίες απονομής σύνταξης να γίνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Ο στόχος μας είναι ένας e-ΕΦΚΑ πιο γρήγορος, πιο σύγχρονος και, πάνω απ’ όλα, πιο ανθρώπινος, ώστε να το βιώνουν οι συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος στηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΚΑ αλλά και ενισχύοντας την επαγγελματική ασφάλιση για να μπορούν να λάβουν οι συμπολίτες μας μια δεύτερη σύνταξη.

Το δημογραφικό εξελίσσεται σε μείζον εθνικό πρόβλημα. Θεωρείτε ότι οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας που εφαρμόζονται σήμερα είναι επαρκείς ή θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πιο γενναία οικονομικά κίνητρα για τους νέους γονείς;

Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας και η Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει στον πυρήνα των προτεραιοτήτων του πολιτικές που συμφιλιώνουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, επεκτάθηκε η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά το δικαίωμα αυτό θεσπίστηκε και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας στον πατέρα, ενισχύοντας την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών. Ταυτόχρονα, διευρύνθηκε η χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας ώστε να καλύπτει περισσότερες μισθωτές μητέρες, θεσπίστηκε ειδική άδεια για γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και υλοποιούνται στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα δημιουργίας 10.000 νέων θέσεων εργασίας με αυξημένες επιδοτήσεις για γυναίκες και μητέρες. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτυπώνουν μια συνεκτική πολιτική που στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια, ενισχύει την ισότητα και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην εργασία.

Παράλληλα, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης χτίζουμε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα για το μέλλον, στηρίζοντας ξεκάθαρα το δημόσιο σύστημα απονομής συντάξεων. Παράλληλα, με το ΤΕΚΑ, αλλά και με την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα μέσω της ενίσχυσης της επαγγελματικής ασφάλισης με σκοπό τη λήψη μιας συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής, ενισχύουμε σταδιακά το κεφαλαιοποιητικό μοντέλο ασφάλισης, δημιουργώντας πρόσθετες αποταμιεύσεις για τους εργαζόμενους και τους μη μισθωτούς. Με αυτόν τον τρόπο, θωρακίζουμε το ασφαλιστικό απέναντι στις πιέσεις που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού και διαμορφώνουμε ένα σύστημα πιο βιώσιμο, πιο σύγχρονο και πιο δίκαιο. Το δημογραφικό δεν λύνετι με αποσπασματικές πολιτικές, απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αυτόν ακριβώς υπηρετούν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε.

Η Α’ Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ξανά μία από τις πιο ανταγωνιστικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας για τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι η κυβερνητική θέση αποτελεί πολιτικό πλεονέκτημα στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές ή πιστεύετε ότι οι πολίτες θα σας κρίνουν αυστηρότερα λόγω των αυξημένων ευθυνών που έχετε αναλάβει;

Η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση δεν αποτελεί προνόμιο· αποτελεί ευθύνη. Οι πολίτες δεν αξιολογούν τους εκπροσώπους τους με βάση τον τίτλο που φέρουν, αλλά με βάση το έργο, τη συνέπεια και την καθημερινή παρουσία τους δίπλα στην κοινωνία.

Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μου ότι όσοι κατέχουμε κυβερνητικές θέσεις κρινόμαστε από το έργο μας. Και οι συμπολίτες μου στις επικείμενες εκλογές θα με κρίνουν από το έργο μου ως υφυπουργού εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης με χαρτοφυλάκιο την κοινωνική ασφάλιση.

Από την πρώτη στιγμή επέλεξα να αντιμετωπίζω την κυβερνητική μου αποστολή με σοβαρότητα, εργατικότητα και αίσθημα ευθύνης. Η θέση της υφυπουργού μου δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλω στην επίλυση προβλημάτων, να προωθώ μεταρρυθμίσεις και να διεκδικώ λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, δεν έχω πάψει ούτε στιγμή να διατηρώ ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ακούγοντας τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους. Τους κοιτώ με καθαρό το βλέμμα και τους ζητάω να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά αυτή τη σχέση ειλικρίνειας και αλληλεπίδρασης που έχουμε κτίσει, ώστε να διεκδικώ και να προσφέρω με περισσότερη δύναμη, σήμερα ως κυβερνητικό στέλεχος της νέας γενιάς και στο μέλλον από όποια θέση κριθώ.