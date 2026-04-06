Άννα Ευθυμίου: Επισκέψεις σε εργοστάσια της Θεσσαλονίκης και σωματεία εργαζομένων

Η Υφυπουργός επισκέφθηκε τα εργοστάσια των εταιρειών ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., και Ευθυμιάδης Κ&Ν ΑΒΕΕ, όπου είχε συναντήσεις με τους εργαζόμενους και τα επιχειρησιακά τους σωματεία καθώς και με τις διοικήσεις και στελέχη των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αύξηση των βασικών μισθών και των υπολοίπων μισθολογικών όρων, όπως ορίζονται στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί το τελευταίο διάστημα. Μέσω των συμβάσεων αυτών έχουν δοθεί σημαντικές αυξήσεις μισθών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια φτάνουν έως και 25% ή και 33%.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως επισημάνθηκε από εκπροσώπους των εταιρειών, ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη εργαζομένων, ιδιαίτερα σε τεχνικά επαγγέλματα. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, κάτι που έχει προτεραιοποιηθει σε κυβερνητικό επίπεδο.

Παράλληλα, εκτενής αναφορά έγινε και σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης προτάσεις εξορθολογισμού της. Επίσης, και στα ψηφιακά εργαλεία του Υπουργείου Εργασίας, όπως το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο –όπως ανέφεραν οι επιχειρήσεις– λειτουργεί αποτελεσματικά και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στην αγορά εργασίας. Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα διασυνδέεται με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, και,έτσι θα δίνεται η δυνατότητα ο χρόνος εργασίας να αντικατροπτίζεται στον χρόνο ασφάλισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από όλες τις επιχειρήσεις στο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προστασία των εργαζομένων και την εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Θεσσαλονίκη, η Υφυπουργός συμμετείχε, επίσης, σε σύσκεψη με τα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων Σωματείων Εργαζομένων της πόλης στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλιση, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου του Υπουργείου με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου ανέφερε:

«Η συνεχής επικοινωνία με τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη αφενός για να καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να προσπαθούμε να τις βελτιώνουμε και αφετέρου για να αξιολογούμε πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι πολιτικές μας. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η διασφάλιση και εξορθολογισμός της κοινωνικής ασφάλισης, η επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων, η εφαρμογή μέτρων που αυξάνουν τους μισθούς τους, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και η διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας για μια σύγχρονη, δίκαιη και δυναμική αγορά εργασίας».