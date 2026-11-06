Άννα Ευθυμίου: Δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027

Δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027 διαβεβαίωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές προβολές για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα.

Η κ. Ευθυμίου ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν συνιστούν ειλημμένες αποφάσεις ούτε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά αποτελούν προβολές που βασίζονται σε δημογραφικά και αναλογιστικά δεδομένα και επανεξετάζονται ανά τριετία.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ,, «δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027», επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες προβολές δεν επιβεβαιώθηκαν από τα απολογιστικά στοιχεία. Η υφυπουργός εξήγησε ότι οι προβολές αυτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής και τις πιθανές επιπτώσεις του στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για δεσμευτικές αποφάσεις, σημειώνοντας πως αντίστοιχες προβολές για το 2027 δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

«Αυτό που θα έλεγα είναι να έχουμε μια ψυχραιμία στην αντιμετώπιση τέτοιων δεδομένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται συγκρατημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη ανησυχία στους ασφαλισμένους.

Αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό Ageing Report, διευκρίνισε ότι η σχετική έκθεση βρίσκεται υπό κατάρτιση και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Μάιο του 2027. Όπως εξήγησε, τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας εντάσσονται στην προβλεπόμενη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης και δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση για αλλαγή των ορίων ηλικίας.

Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομοθετεί για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, διαχωρίζοντας τις ευρωπαϊκές δημογραφικές προβολές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχουν εξεταστεί, δεν προκύπτει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά την επανεξέταση του 2027.