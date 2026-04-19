Ανησυχητικά στοιχεία για τα παιδιά και τα social media – Με λογαριασμό σε κάποια πλατφόρμα τρεις στους τέσσερις ανηλίκους 12 ετών

από Team MyPortal.gr
Αυξανόμενη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη χρήση των social media από ανήλικους, με παιδιά ακόμη και δημοτικού να διαθέτουν λογαριασμούς σε δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και να είναι διαρκώς συνδεδεμένα.

Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη, ενώ χιλιάδες κλήσεις σε σχετικές γραμμές βοήθειας συνδέονται με το πρόβλημα, την ώρα που εντείνονται και τα φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ το 34% κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου ενώ πάνω από 2,500 κλήσεις ετησίως έχουν γίνει για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό οδηγηθήκαμε και στην απαγόρευση των social media.

