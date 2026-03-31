Ανησυχία στα σύνορα με τη Ρωσία: Αεροπορικές απειλές σε Εσθονία και Λετονία, έρευνα για drone στη Φινλανδία

ΗΕσθονία και η Λετονία εντόπισαν δραστηριότητα ξένων drones κοντά στα σύνορα τους με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις τους, ενώ Φινλανδοί συνοριοφύλακες ανέφεραν ότι βρήκαν νωρίς σήμερα το πρωί ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα δικά τους σύνορα.

Πρόκειται για τα τελευταία περιστατικά που προκαλούν αναστάτωση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις της Εσθονίας αναφέρουν στην ανακοίνωση τους ότι εντόπισαν «πιθανώς επικίνδυνη αεροπορική δραστηριότητα» εντός και εκτός του εναέριου χώρου της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι απειλές έκτοτε έχουν παρέλθει, αναφέρουν στην ανακοίνωση.

Είναι «πολύ πιθανό να ενεπλάκησαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ξεφύγει της πορείας τους», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ούκου Άρολντ στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Εσθονίας ERR.

Οι εσθονικές και λετονικές αρχές δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Θραύσματα από τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκαν στην κομητεία Τάτου της Εσθονίας, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για περαιτέρω ευρήματα που θα ερευνηθούν, σύμφωνα με το ERR.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας σε ξεχωριστή ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι εντόπισαν ένα αγνώστου ταυτότητας μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα λετονορωσικά σύνορα αργά το βράδυ της Δευτέρας. Παράλληλα προσθέτουν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετονίας.

Περισσότερες επιθέσεις με drones

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια και διαδρομές εξαγωγών, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τις Βαλτικές χώρες και τη Φινλανδία.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έπληξε τα λιμάνια εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας στο Κόλπο της Φινλανδίας με περισσότερα από 2.5000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη» δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέττερι Όρπο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε τίποτα που να υποδηλώνει ότι η Φινλανδία αντιμετωπίζει μια άμεση στρατιωτική απειλή.

Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στη Φινλανδία την Κυριακή. Είναι η πρώτη φορά που ο Ρωσο-ουκρανικός πόλεμος επεκτάθηκε σε φινλανδικό έδαφος. Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να είχε κεφαλή που δεν εξερράγη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας και η συνοριοφυλακή, ανακοίνωσαν σήμερα ότι αύξησαν την ετοιμότητα τους λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στη Ρωσία τις τελευταίες δύο εβδομάδες

«Όταν αυτό φαίνεται να μοιάζει με μία μεγαλύτερη επιχείρηση, σηκώνουμε τα μαχητικά μας στον αέρα, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Φινλανδίας Τίμο Χέρανεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι εντόπισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) σε μια παγωμένη λίμνη κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και ότι η ίδια και η αστυνομία ερευνούν το περιστατικό. Η Συνοριοφυλακή δήλωσε ότι η κατάσταση δεν συνιστά κίνδυνο για το κοινό.