Αναζητήσεις στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο «Telegram» για την αγορά όπλου με σκοπό την εκδίκηση πραγματοποιούσε ένας 14χρονος σε πόλη της περιφέρειας, που είχε πέσει θύμα συστηματικού «bullying» από συμμαθητές του στο σχολείο για την καταγωγή του και την προφορά του. Συγκεκριμένα, η μητέρα του παιδιού είναι από χώρα της ανατολικής Ευρώπης και ο πατριός του Έλληνας.

Η πληροφορία περιήλθε στην Αντιτρομοκρατική την περασμένη άνοιξη και μετά από σχετική έρευνα ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Από την έρευνά της η Αντιτρομοκρατική διαπίστωσε πως επρόκειτο για ένα ήσυχο παιδί που ζούσε σε ένα άψογο οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικούς γονείς. Ο πατριός του μάλιστα τον είχε πάρει και μαζί του το καλοκαίρι να εργαστεί στο μαγαζί που διατηρούσε με καλοκαιρινά είδη και γενικά δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

Αντιθέτως όμως κάποιοι συμμαθητές του τού δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα, τον πείραζαν και τον κορόιδευαν συστηματικά, όπως τον κορόιδευαν και για την καταγωγή της μητέρας του, και έτσι το παιδί άρχισε να θέλει να τους εκδικηθεί.

Σε αυτές τις διαδικτυακές του αναζητήσεις μάλιστα, κάποιος επιτήδειος τον εκμεταλλεύτηκε και του πήρε 100-150 ευρώ δήθεν ότι θα του έβρισκε όπλο, εξαπατώντας τον.

Η Αντιτρομοκρατική τέτοιες περιπτώσεις τις ερευνά για την περίπτωση που τυχόν κάποιος θέλει πράγματι να κάνει κάποια ενέργεια ή να ενταχθεί σε ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες, και παρόμοιες περιπτώσεις έχει αποτρέψει ξανά με αναζητήσεις για αγορά μαχαιριών ή ένταξη σε ομάδες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπίστωσαν όμως οι έμπειροι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ότι δεν ήταν ακραίο το προφίλ του παιδιού, απλά ήταν πιεσμένο από την κακή συμπεριφορά των συμμαθητών του. Έτσι, αφού πείστηκαν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ενημέρωσαν σχετικά την αρμόδια εισαγγελία ανηλίκων για την προστασία του και το Τμήμα Ανηλίκων της περιοχής για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Έγιναν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και κινήσεις και έφεραν σε επαφή το αγόρι με παιδοψυχολόγο για την ψυχολογική του υποστήριξη, χωρίς βεβαίως να κατηγορηθεί για κάτι.