Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χαλκιδική: Έφτασε στα πρώτα σπίτια, εκκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς τέσσερα διαφορετικά μέτωπα εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Χαλκιδική, Αιτωλοακαρνανία (δύο μέτωπα) και Ηλεία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Και στις τρεις περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σίβηρη Χαλκιδικής

Στη Σίβηρη Χαλκιδικής ξέσπασε φωτιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:00 σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σίβηρης.

Λίγο αργότερα, στις 14:40, ενεργοποιήθηκε το 112, με το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας να αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Κασσάνδρας και να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μπαράζ 112 για απομακρύνσεις

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη λίγο πριν από τις 15:30 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την περιοχή Μόλα Καλύβα.

Γύρω στις 16:00 εστάλη νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Κασσάνδρεια.

Παράλληλα, εκδόθηκε 112 και για την περιοχή της Φούρκας για απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Σκιώνη.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Στις επίγειες δυνάμεις περιλαμβάνονται και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Ναυπακτία

Εν τω μεταξύ, φωτιά ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Μακύνειας και Αντιρρίου, ενώ ήχησε και μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Μεσολόγγι και Ναύπακτο.

Λίγο μετά τις 15:30 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά και επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη, δύο ελικόπτερ και υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους.

Πυρκαγιά και στην Ποταμούλα Αιτ/νίας – Ήχησε 112

Νέος συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι στο Αγρίνιο, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στην Ποταμούλα Αγρινίου.

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα, με διαδοχικές πυρκαγιές να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Στην Ποταμούλα η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Παράλληλα, σήμανε 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Ηλεία: Πυρκαγιά σε λιοστάσι στο Βαρθολομιό – Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας για φωτιά στην περιοχή του Κάμπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί στο Βαρθολομιό του Δήμου Πηνειού και το μέτωπο βρίσκεται σε λιοστάσι.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής σπεύδουν στο συμβάν, ενώ έχει υπάρξει ενημέρωση του 112 και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς κοντά στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά βρίσκονται σπίτια.

Αμεσα, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και 112 και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στις 15:03 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.