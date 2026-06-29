Ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη Ζέρβα ο Μιχάλης Κούπκας

Την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Ζέρβα ανακοίνωσε ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας, με επιστολή που κατέθεσε προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Σπύρο Βούγια.

Στην επιστολή του ο κ. Κούπκας χαρακτηρίζει την απόφασή του «καθαρά πολιτική και προσωπική», διευκρινίζοντας ότι ελήφθη με «σκέψη, σεβασμό και πλήρη επίγνωση» του θεσμικού του ρόλου. Όπως επισημαίνει, το τελευταίο διάστημα διαμορφώθηκε «μια σταθερά αποκλίνουσα πολιτική και αυτοδιοικητική αντίληψη» ανάμεσα στον ίδιο και την παράταξη με την οποία εξελέγη, τόσο ως προς τον ρόλο της στο δημοτικό συμβούλιο όσο και ως προς τον τρόπο άσκησης της αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, δεν πιστεύει σε μια αντιπολίτευση που λειτουργεί αποκλειστικά με όρους αντιπαράθεσης, αλλά σε μια αυτοδιοίκηση που στηρίζεται στη σύνθεση, στον διάλογο και στην αξιολόγηση κάθε πρότασης με γνώμονα το συμφέρον της πόλης.

Ο κ. Κούπκας υπογραμμίζει ακόμη ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, η βιώσιμη κινητικότητα, ο δημόσιος χώρος και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, ζητήματα που -όπως σημειώνει- απαιτούν σοβαρότητα, ευθύνη, συνεννόηση, όπου χρειάζεται, και καθαρή κριτική, όπου επιβάλλεται. Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ασκώντας ουσιαστικό έλεγχο, στηρίζοντας ό,τι θεωρεί χρήσιμο για την πόλη και καταθέτοντας προτάσεις για το μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Η πλήρης δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Μιχάλη Κούπκα

Κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή σάς γνωστοποιώ την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από τη δημοτική παράταξη «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη», με την οποία εξελέγην δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική και προσωπική απόφαση, την οποία έλαβα με σκέψη, σεβασμό και πλήρη επίγνωση του θεσμικού και αυτοδιοικητικού μου ρόλου. Θέλω εξαρχής να σημειώσω ότι εκτιμώ την κοινή διαδρομή που διανύσαμε. Τιμώ την εμπιστοσύνη των πολιτών, τη συνεργασία με τους συναδέλφους μου και τις δυνατότητες που είχα να υπηρετήσω την πόλη από θέσεις ευθύνης. Η συμμετοχή μου στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης υπήρξε για μένα μια πολύτιμη εμπειρία ευθύνης, γνώσης και πράξης. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να αποκρύψω ότι το τελευταίο διάστημα διαμορφώνεται μια σταθερά αποκλίνουσα πολιτική και αυτοδιοικητική αντίληψη ανάμεσα σε εμένα και την παράταξη με την οποία εξελέγην, ως προς τον ρόλο μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνολικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να υπηρετούμε τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω βαθιά ότι οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις δεν μπορούν να λειτουργούν με όρους μηχανικής αντιπαράθεσης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι χώρος τυποποιημένων ρόλων, όπου κάποιος στηρίζει ή αντιπολιτεύεται επειδή απλώς αυτό επιβάλλει η θέση του. Είναι χώρος ευθύνης, σύνθεσης, γνώσης των πραγματικών δεδομένων και συγκεκριμένων αποφάσεων για την πόλη. Δεν πιστεύω σε μια αντιπολίτευση που υπάρχει μόνο για να αντιπολιτεύεται. Δεν πιστεύω σε μια δημόσια στάση που μετατρέπει κάθε δευτερεύουσα διαφωνία σε μείζον πολιτικό γεγονός. Δεν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη κερδίζει όταν ο δημόσιος διάλογος περιορίζεται σε μια αναγκαστική αντιπαράθεση άνευ πραγματικού περιεχομένου. Η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της μεγάλες προκλήσεις: την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, τη βιώσιμη κινητικότητα, το στεγαστικό, τον δημόσιο χώρο, το παραγωγικό της μοντέλο, τη θέση της στον ανταγωνισμό των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με μικρές παραταξιακές περιχαρακώσεις. Χρειάζονται σοβαρότητα, ευθύνη, συνεννόηση όπου είναι αναγκαία και καθαρή κριτική όπου είναι επιβεβλημένη. Με αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι μπορώ πλέον να υπηρετήσω αποτελεσματικότερα τον ρόλο μου στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Η απόφασή μου δεν αποτελεί πράξη προσωπικής αντιπαράθεσης. Δεν αναιρεί την κοινή διαδρομή ούτε μειώνει όσα έγιναν. Αποτελεί όμως μια αναγκαία επιλογή πολιτικής και αυτοδιοικητικής συνέπειας. Θα συνεχίσω να παρεμβαίνω με καθαρότητα, να στηρίζω όσα θεωρώ χρήσιμα για την πόλη, να ασκώ ουσιαστικό έλεγχο όπου χρειάζεται και να καταθέτω προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη του σήμερα και του αύριο. Η εντολή που έλαβα από τους πολίτες είναι εντολή ευθύνης. Και αυτήν την ευθύνη θα συνεχίσω να υπηρετώ με σοβαρότητα, αυτονομία και σεβασμό απέναντι στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Β. Ζούκα