Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ καλούν FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν σήμερα (23/9) FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ, επικαλούμενοι «γενοκτονία» στη Γάζα, αλλά αντιτάχθηκαν στις κυρώσεις κατά των παικτών.

«Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να αγνοούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τρεις ειδικοί εισηγητές και μέλη της ομάδας εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρόσθεσαν:

«Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλειστούν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν».

Αυτοί οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δεν μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύουν ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ είναι «μια απαραίτητη απάντηση στη συνεχιζόμενη γενοκτονία».

Στις 16 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά, μια διεθνής επιτροπή έρευνας με εντολή του ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 με σκοπό την «καταστροφή» των Παλαιστινίων, εν μέσω αυξανόμενης κατακραυγής εντός της διεθνούς κοινότητας.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ θεωρούν ότι τα κράτη που φιλοξενούν διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, καθώς και εκείνα που διοργανώνουν αγώνες και εκείνα που συμμετέχουν σε αυτούς με το Ισραήλ «δεν πρέπει να παραμείνουν ουδέτερα απέναντι στη γενοκτονία».

Δηλώνουν, ωστόσο, ότι «το μποϊκοτάζ πρέπει να στοχεύει το Κράτος του Ισραήλ και όχι μεμονωμένους παίκτες» και πιστεύουν ότι «δεν πρέπει επομένως να υπάρχουν διακρίσεις ή ατομικές κυρώσεις εναντίον παικτών με βάση την καταγωγή ή την εθνικότητά τους».

Οι εκκλήσεις για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ αυξάνονται.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Έρικ Καντονά, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο για τη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη», ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις.

«Τέσσερις ημέρες αφότου ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία. Έχουμε περάσει 716 ημέρες από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να συμμετέχει. Γιατί αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά;» είπε στο πλήθος.

«Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων» συνέχισε ο 59χρονος παλαίμαχος διεθνής Γάλλος.

Μετά το χαοτικό τέλος του ισπανικού ποδηλατικού γύρου (La Vuelta a España) πριν από λίγες ημέρες στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρότεινε επίσης τον αποκλεισμό του Ισραήλ από αθλητικές διοργανώσεις «όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα» στη Γάζα.