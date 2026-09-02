Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Διαψεύδει ανατιμήσεις πριν την έναρξη του μέτρου μείωσης τιμών

Διαψεύδει ότι οι τιμές ορισμένων κωδικών προϊόντων «αυξήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Πρωτοβουλίας» η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς απαντώντας σε αναφορές για τις μειώσεις τιμών στο ράφι.

«Η Εθνική Πρωτοβουλία μείωσης των τιμών τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει 1740 κωδικούς προϊόντων» αναφέρει η Αρχή σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως:

«Η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι, δηλαδή, οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της Πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην Ελληνική πραγματικότητα».

«Καμία δήλωση ανατίμησης για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο»

Παράλληλα, αναφέρει πως Αρχή «ως αποδέκτης των δηλώσεων ανατιμήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, δεν έχει λάβει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών».

Διευκρινίζει, δε, πως «η μόνη δήλωση ανατίμησης που έχει υποβληθεί κατά το διάστημα αυτό αφορά μία εταιρεία που δεν συμμετέχει στην Πρωτοβουλία.

Εξηγώντας, τι περιλαμβάνεται στη λίστα, η Αρχή, σχολιάζει στην ανακοίνωσή της πως «για κάθε προϊόν δεν συγκρίνεται η ίδια αλυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδο».

«Αντίθετα, αναζητείται εκ των υστέρων η χαμηλότερη τιμή που εμφανίστηκε σε οποιαδήποτε αλυσίδα και σε οποιαδήποτε ημέρα, ακόμη και αν επρόκειτο για σύντομη προσφορά λίγων ημερών» αναφέρει.

«Η Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν είναι μία ακόμη προσφορά λίγων ημερών»

«Άλλο είναι η πραγματική τιμή ραφιού χωρίς προσφορά που βλέπει ο καταναλωτής σε ένα κατάστημα και άλλο η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπιστεί εκ των υστέρων, σε διαφορετικές αλυσίδες και διαφορετικές ημέρες. Η πρώτη δείχνει την εικόνα της αγοράς. Η δεύτερη δημιουργεί ένα τεχνητό ‘καλάθι’ που δεν αντιστοιχεί σε πραγματική αγορά» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται «η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν είναι μία ακόμη προσφορά λίγων ημερών. Αφορά σταθερή και δεσμευμένη μείωση της βασικής τιμής ραφιού για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ανά κωδικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026».

«Οι σύντομες προσφορές τιμών δεν σταματούν. Θα εφαρμόζονται επιπλέον πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει, για μικρότερα χρονικά διαστήματα, ακόμη χαμηλότερες τελικές τιμές» αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, η Αρχή διευκρινίζει πως «οι συγκρίσεις που παρουσιάστηκαν δεν περιλαμβάνουν ολόκληρες κατηγορίες της Πρωτοβουλίας, οι οποίες έχουν σημαντική συμμετοχή και ουσιαστικές μειώσεις».

«Πρόκειται για κατηγορίες που, δεν συμμετέχουν συνήθως σε σύντομες προσφορές, και γι’ αυτό προφανώς εξαιρέθηκαν από τη σύγκριση των ανωτέρω αναφορών. Ενδεικτικά, δεν περιλαμβάνονται:

τα νωπά κρέατα, με 100 κωδικούς, μέση μείωση 7,5% και μειώσεις που φτάνουν έως 28%,

τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με 360 κωδικούς, μέση μείωση 8% και μέγιστη μείωση 33%,

τα σχολικά είδη, με 405 προϊόντα, μέση μείωση 12% και μέγιστη μείωση 36%».

«Εξοικονόμηση έως και 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό»

Η Αρχή αναφέρει επίσης πως παρακολουθεί και ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών και θα συνεχίσει να το κάνει σε όλη τη διάρκειά της. «Η μέχρι σήμερα αποτύπωση των πραγματικών τιμών στο ράφι επιβεβαιώνει τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Αρχή» τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Καταλήγει, δε, πως «με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η Αρχή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για το συγκεκριμένο καλάθι μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, ανά νοικοκυριό».