Ανεβάζει στροφές και ετοιμάζετε για εκλογές το ΠΑΣΟΚ – Λίφτινγκ στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Σε εκλογική ετοιμότητα τίθεται πλέον το ΠΑΣΟΚ, καθώς μετά το Πάσχα, αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση ονομάτων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές το συντομότερο δυνατό και όπως φαίνεται προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Ανάμεσα πάντως στις δύσκολές εξισώσεις που έχει να λύσει είναι και αυτή της Α περιφέρειας Θεσσαλονίκης στην οποία το κόμμα καταγράφει πολύ άσχημα ποσοστά. Παράλληλα θα επιχειρήσει να κλείσει μία σειρά εκκρεμοτήτων, που αφορούν βουλευτές και όχι μόνο, οι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ.

Στην “Χαριλάου Τρικούπη” εκτιμούν πως παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, “πως οι εκλογές θα γίνουν θα γίνουν στην ώρα τους”, δηλαδή την άνοιξη του 2027, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Έτσι μετά το Πάσχα το κόμμα τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα. Η πίεση προς την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, όπως και την ακρίβεια θα αυξηθεί. Το σκληρό ροκ όπως λέγεται σε ανάλογες περιπτώσεις θα είναι καθημερινή πρακτική με ένα και μοναδικό αίτημα: Να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν πως η φθορά της κυβέρνησης θα είναι μεγάλη μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης πιστεύουν πως η “ακούνητη βελόνα”, σταδιακά θα αρχίζει να κινείται και να καταγράφει κέρδη για το κόμμα. Ήδη με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουν σημάδια ανάκαμψης που είναι ενθαρρυντικά. Ακόμη θεωρούν, ότι με τις κινήσεις αυτές προλαβαίνουν και το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Επιστροφές

Στις 15 Απριλίου λήγει η ποινή που είχε επιβάλει το αρμόδιο πειθαρχικό όργάνο της “Χαριλάου Τρικούπη” (ΕΔΕΚΑΠ), προς την Κατερίνα Μπατζελή. Υπενθυμίζουμε πως είχε τεθεί εκτός κόμματος για ένα χρόνο με την κατηγορία της «προσβολής και μομφής στο πρόσωπο του προέδρου», μέσω τηλεοπτικών δηλώσεών της. Και φυσικά αναμένεται να επιστρέψει στο κόμμα.

Στο ΠΑΣΟΚ δείχνει να επιστρέφει και η Νίνα Κασσιμάτη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. αποτελεί ξένο σώμα για την Κουμουνδούρου. Η υπόθεση της αναμένεται να κλείσει μετά το Πάσχα είτε αρνητικά είτε θετικά. Σημειώνεται πως στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν με καλό μάτι αυτήν την επιστροφή εξαιτίας παλαιότερων δηλώσεων της.

Επίσης αναμένεται να κλείσει και το θέμα του Ευάγγελου Αποστολάκη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής λέγεται πως επιχειρεί να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα διατηρώντας ταυτόχρονα και την πόρτα του ΠΑΣΟΚ ανοιχτή. Ωστόσο θα κληθεί και αυτός να αποφασίσει άμεσα.

Από εκεί και πέρα προσεγγίσεις υπάρχουν και αλλού. Τόσο σε επίπεδο ανεξάρτητων βουλευτών όσο και στελεχών. Εξάλλου η περίφημη διεύρυνση δεν έχει ολοκληρωθεί με τα δύο πρώτα κύματα της, αλλά είναι μία διαρκής διαδικασία.

Α Θεσσαλονίκης

Σε λίφτινγκ θα υποβληθεί το ψηφοδέλτιο τη Α Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί θα απουσιάζουν ο Χάρης Καστανίδης και ο Αντώνης Σαουλίδης, οι οποίοι με 8.485 ψήφους και 7.711 ψήφους ήταν αυτοί που είχαν καταλάβει τις πρώτες δύο θέσεις. Ο μεν πρώτος βάσει των νέων καταστατικών αλλαγών που πέρασαν στο πρόσφατο συνέδριο για όρια στις θητείες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο δεύτερος πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης μάλλον εκτός θα είναι και ο Γιάννης Μαγκριώτης που είχε λάβει 5.127 ψήφους (3ος).

Στο ψηφοδέλτιο θα βρίσκονται οι εκ μεταγραφής από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς. Επίσης ενδιαφέρονται να είναι σε αυτό η Πέννυ Δαλαμπούρα και ο Πέτρος Λεκάκης που ήταν υποψήφιοι και το 2023 και είχαν καταλάβει την 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Προφανώς και θα είναι ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής.

Ακούγονται επίσης τα ονόματα της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου Όλγας Μαρκογιαννάκη. Η οποία έλκει την καταγωγή της από την Κοζάνη, ωστόσο φοίτησε και έζησε μεγάλο μέρος της ζωής της στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ακούγονται τα ονόματα του Μιχάλη Πάππου, του Γιώργου Τρελόπουλου, ενώ άγνωστο είναι τι θα γίνει με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Θόδωρο Ζαγοράκη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ