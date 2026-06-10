Ανεπάρκεια μαγνησίου: Παράγοντες κινδύνου και προειδοποιητικά σημάδια

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μια πλούσια σε μαγνήσιο διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην προαγωγή της υγείας του εγκεφάλου, ενώ μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την υγεία της καρδιάς, των μυών και των νεφρών.

Το σώμα ενός ενηλίκου αποθηκεύει περίπου 25 γραμμάρια μαγνησίου, από τα οποία το 50-60% βρίσκεται στα οστά. Όταν το σώμα έχει χαμηλά επίπεδα μαγνησίου, μπορεί να μην εμφανίζει άμεσα σημάδια ανεπάρκειας, καθώς οι ζωτικές λειτουργίες συνεχίζονται έως ότου το μαγνήσιο αποστραγγιστεί από τα κύτταρα και τα οστά.

Ωστόσο, εάν ένα άτομο με κακή διατροφή χάνει μαγνήσιο ή έχει μειωμένη απορρόφηση λόγω ιατρικών καταστάσεων, μπορεί να αναπτύξει μακροχρόνιες επιπλοκές στην υγεία του.

Προειδοποιητικά σημάδια ανεπάρκειας μαγνησίου

Μυϊκοί σπασμοί και αδυναμία, κόπωση, κακή όρεξη και ναυτία είναι μερικά από τα πρώτα σημάδια που πρέπει να προσέξετε. Καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται, μπορεί να εμφανίσετε αλλαγές στη διάθεση ή την προσωπικότητα, μυρμηκίαση, αϋπνία και μη φυσιολογικό καρδιακό παλμό. Η ακραία ανεπάρκεια μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως υπασβεστιαιμία (χαμηλά επίπεδα ασβεστίου) ή υποκαλιαιμία (χαμηλά επίπεδα καλίου).

Όταν η ανεπάρκεια μαγνησίου αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, ημικρανίας, διαβήτη, υπέρτασης, εγκεφαλικού και καρδιακών παθήσεων. Η ανεπάρκεια μαγνησίου αντιμετωπίζεται με τη χρήση συμπληρωμάτων -όταν είναι ήπια- και μέσω ενδοφλέβιας θεραπείας, όταν είναι σοβαρή.

Πόσο μαγνήσιο χρειάζεται ο οργανισμός

Για ενήλικες άνω των 19 ετών, η συνιστώμενη διατροφική δόση (RDA) μαγνησίου είναι 400-420 χιλιοστόγραμμα την ημέρα για τους άνδρες και 310 έως 320 χιλιοστόγραμμα την ημέρα για τις γυναίκες. Τα αμύγδαλα, τα κάσιους, οι μπανάνες, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φυλλώδη λαχανικά (π..χ σπανάκι και λάχανο) και τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί και ιππόγλωσσα0 είναι καλές διατροφικές πηγές μαγνησίου.

Σύμφωνα με την μεγάλη έρευνα National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), το 48% των ανθρώπων στις ΗΠΑ λαμβάνει λιγότερο μαγνήσιο -μέσω διατροφής- από την εκτιμώμενη μέση ανάγκη (EAR). Επίσης, παρατηρείται ότι η διατροφική πρόσληψη είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε άτομα άνω των 71 ετών.

Η EAR υποδηλώνει την μέση ημερήσια πρόσληψη μετάλλων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του 50% των υγιών ατόμων. Για το μαγνήσιο είναι 350 mg/ημέρα για άνδρες άνω των 31 ετών και 265 mg/ημέρα για γυναίκες της ίδιας ηλικίας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από ανεπάρκεια μαγνησίου

Τα άτομα με χρόνια διάρροια και γαστρεντερικά προβλήματα (π.χ. νόσος Chron και κοιλιοκάκη) μπορεί να έχουν δυσαπορρόφηση μαγνησίου από το έντερο. Τα άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν κίνδυνο όταν υπάρχει αυξημένη απώλεια μαγνησίου μέσω των ούρων. Παράγοντες όπως η υπερβολική χρήση αλκοόλ, η ανεπάρκεια βιταμίνης D και τα λιπαρά κόπρανα από την κακή λειτουργία του παγκρέατος αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο.